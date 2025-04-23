鄭恩賜：強積金「全自由行」可鼓勵僱員積極管理強積金投資

積金局正就強積金「全自由行」展開公眾諮詢。積金局行政總監鄭恩賜表示，「全自由行」可鼓勵僱員積極管理他們的強積金投資，亦可協助促進市場競爭，創造減費空間。
鄭恩賜：不建議僱員經常將基金轉來轉去
積金局現正諮詢的「全自由行」建議方案，令無論是在實施取消「對沖」安排之前已入職，或之後新入職或轉工的僱員，可以每年一次將現職僱主的強制供款，全數轉移至自選計劃下新設的「僱主強制供款專項帳戶」或個人帳戶中滾存增值。鄭恩賜在香港電台節目《千禧年代》表示，每年一次的做法是參考現時「半自由行」做法，認為平衡了各方面考慮，可避免大幅增加轉移次數和一些小額結餘的帳戶數目，減少行政成本。
他強調一年一次是指將僱主的最高18000元強制供款，轉移至僱員的個人帳戶，僱員之後可自行安排如何投資。不過，鄭恩賜不建議僱員經常將基金轉來轉去，認為強積金是長線投資，並非好似買賣股票一樣可以「短炒」。
至於強積金「全自由行」何時實施，鄭恩賜表示，會在諮詢期後，將結果及建議提交政府考慮。如果今年內完成修訂法例，「積金易」平台亦能全面上線，估計明年便可實施「全自由行」。但他說由於諮詢方案提出的「核心方案」，涉及的法例修訂和系統修正較為簡單，而「延展方案」則較為複雜，希望社會就是否分階段實施提出意見。
原文刊登於 香港電台