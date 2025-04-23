鄭恩賜：強積金「全自由行」可鼓勵僱員積極管理強積金投資

積金局正就強積金「全自由行」展開公眾諮詢。積金局行政總監鄭恩賜表示，「全自由行」可鼓勵僱員積極管理他們的強積金投資，亦可協助促進市場競爭，創造減費空間。

鄭恩賜：不建議僱員經常將基金轉來轉去

積金局現正諮詢的「全自由行」建議方案，令無論是在實施取消「對沖」安排之前已入職，或之後新入職或轉工的僱員，可以每年一次將現職僱主的強制供款，全數轉移至自選計劃下新設的「僱主強制供款專項帳戶」或個人帳戶中滾存增值。鄭恩賜在香港電台節目《千禧年代》表示，每年一次的做法是參考現時「半自由行」做法，認為平衡了各方面考慮，可避免大幅增加轉移次數和一些小額結餘的帳戶數目，減少行政成本。