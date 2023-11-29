鄭氏家族繼承風波引外媒關注，分析指恐引發爭產。

本港新世界鄭氏家族掀起一場「繼承風波」，本月新世界主席鄭家純罕有露面接受電視訪問，談及目前仍在物色接班人一事，引起各方關注。有外媒引述學者分析，指出今次恐引發兄弟之爭。

《彭博》引述此前鄭家純接受《有線電視》專訪的內容，指鄭家純仍在觀察中，但他認為不容易能物色到接班人；當時鄭家純又稱，或尋找適合的家族成員負責個別生意，若沒有適合家族成員，可以向外招聘。