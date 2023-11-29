鄭氏家族繼承風波引外媒關注，分析指恐引發爭產。

本港新世界鄭氏家族掀起一場「繼承風波」，本月新世界主席鄭家純罕有露面接受電視訪問，談及目前仍在物色接班人一事，引起各方關注。有外媒引述學者分析，指出今次恐引發兄弟之爭。
《彭博》引述此前鄭家純接受《有線電視》專訪的內容，指鄭家純仍在觀察中，但他認為不容易能物色到接班人；當時鄭家純又稱，或尋找適合的家族成員負責個別生意，若沒有適合家族成員，可以向外招聘。
分析：「純官」言論存風險恐引發爭產
《彭博》報道中引述科大陳江和亞洲家族企業與創業研究中心副主任彭倩教授分析，彭倩指，「純官」的言論似乎想防止有人「獨大」，以此希望將商業帝國由數名家族成員監管。彭倩又指，「純官」言論存在一點風險，因會引發爭產。據悉，該專訪的內容在播放前被列為絕密及不能公開。
鄭氏家族成員有參與不同業務
目前鄭氏家族成員，分別於家族不同業務擔任要職，「純官」長子鄭志剛現為新世界發展行政總裁；次子鄭志明為新創建執行董事；幼子鄭志亮亦於新創建參與事務；女兒鄭志雯管理瑰麗酒店；鄭裕彤外孫女婿曾安業為周大福企業行政總裁。
至於周大福珠寶則由鄭志雯及鄭家成兒子鄭志恒分別擔任副主席，鄭家成另一兒子鄭志謙，則有份在新世界中國擔任執董。
早前周大福業績會上，鄭志恒已否認鄭氏家族出現爭產及不和的負面消息，另一位副主席鄭志雯則指於周大福珠寶的分工清晰，二人又稱會繼續同心協力，有信心能「一齊搞好盤生意」。