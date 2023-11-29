鄭氏家族繼承風波引外媒關注。

本港新世界鄭氏家族掀起一場「繼承風波」，本月新世界主席鄭家純罕有露面接受電視訪問，談及目前仍在物色接班人一事，引起各方關注。 《彭博》引述此前鄭家純接受《有線電視》專訪的內容，指鄭家純仍在觀察中，但他認為不容易能物色到接班人；當時鄭家純又稱，或尋找適合的家族成員負責個別生意，若沒有適合家族成員，可以向外招聘。

《彭博》報道中引述科大陳江和亞洲家族企業與創業研究中心副主任彭倩教授分析，彭倩指，「純官」的言論似乎想防止有人「獨大」，以此希望將商業帝國由數名家族成員監管。據悉，該專訪的內容在播放前被列為絕密及不能公開。