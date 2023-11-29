熱門搜尋:
LV時裝秀 基辛格 Lolly Talk CLOCKENFLAP 年少日記 TVB 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 碧咸
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-11-29 17:14:34

鄭氏家族繼承風波引外媒關注

分享：
鄭氏家族繼承風波引外媒關注。

鄭氏家族繼承風波引外媒關注。

本港新世界鄭氏家族掀起一場「繼承風波」，本月新世界主席鄭家純罕有露面接受電視訪問，談及目前仍在物色接班人一事，引起各方關注。

《彭博》引述此前鄭家純接受《有線電視》專訪的內容，指鄭家純仍在觀察中，但他認為不容易能物色到接班人；當時鄭家純又稱，或尋找適合的家族成員負責個別生意，若沒有適合家族成員，可以向外招聘。

新世界鄭家純接受訪問指，新世界系接班人在物色當中，他又重申，做生意宗旨「一定要公道」。(資料圖片)

新世界鄭家純接受訪問指，新世界系接班人在物色當中，他又重申，做生意宗旨「一定要公道」。(資料圖片)

《彭博》報道中引述科大陳江和亞洲家族企業與創業研究中心副主任彭倩教授分析，彭倩指，「純官」的言論似乎想防止有人「獨大」，以此希望將商業帝國由數名家族成員監管據悉，該專訪的內容在播放前被列為絕密及不能公開。

鄭氏家族成員有參與不同業務

目前鄭氏家族成員，分別於家族不同業務擔任要職，「純官」長子鄭志剛現為新世界發展行政總裁；次子鄭志明為新創建執行董事；幼子鄭志亮亦於新創建參與事務；女兒鄭志雯管理瑰麗酒店；鄭裕彤外孫女婿曾安業為周大福企業行政總裁。

至於周大福珠寶則由鄭志雯及鄭家成兒子鄭志恒分別擔任副主席，鄭家成另一兒子鄭志謙，則有份在新世界中國擔任執董。

早前周大福業績會上，鄭志恒已否認鄭氏家族出現爭產及不和的負面消息，另一位副主席鄭志雯則指於周大福珠寶的分工清晰，二人又稱會繼續同心協力，有信心能「一齊搞好盤生意」。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受