醫療通脹｜OneDegree：寵物每年平均醫療費1.27萬 4年飆近倍

虛擬保險公司OneDegree按內部實際理賠紀錄，公布最新寵物醫療開支數字，指今年平均每宗寵物醫療費用較去年大幅增加10.9%。以每隻寵物計算，今年平均醫療費用12,735元，較OneDegree初推出寵物保險時的2020年，平均每隻寵物的醫療費用大幅上升92.6%。

平均每宗手術開支 1280 元

OneDegree指，今年上半年與去年全年比較，所有寵物醫療項目費用皆有通脹，幅度介乎近3%至近35%。其中以手術的醫療開支升幅最高，平均每宗手術開支自去年的952元，上升至1,280元，通脹幅度達34.5%。另外化驗費用亦按年上升14.3%，專科診金升幅亦漲9.3%。