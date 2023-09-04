醬香拿鐵｜貴州茅台及瑞幸咖啡合作推出茅台溝咖啡 內媒：年輕人的第一杯茅台

內地「股王」貴州茅台及瑞幸咖啡宣布達成戰略合作，今日並正式推出「醬香拿鐵」，據報道，單杯零售價38元人民幣，倘用優惠券預期每杯售價約19元人民幣。每一杯都含有53度茅台酒成分，但酒精度低於0.5度。被內地傳媒稱為「年輕人的第一杯茅台」。

茅台董事長丁雄軍對傳媒表示，是次合作開發的「醬香拿鐵」，以IIAC金獎咖啡豆作為原料，歷經專業團隊上百次調試，實現濃郁醬香與咖啡醇香的完美融合，可以帶來雙倍品飲愉悅。

另外，瑞幸咖啡董事長兼CEO郭謹一則指，茅台為內地白酒領軍品牌，始終堅持「匠心品質」品質理念，這與瑞幸「品質至上」核心價值觀不謀而合。此次雙方戰略合作的出發點，就是為消費者提供更高品質、更優體驗的產品與服務。在過去的幾個月裡，雙方團隊緊密合作、攜手努力，經過多輪嚴格的產品口味測試和優化調整，才有了今天醬香拿鐵的最終問世，這也是兩個品牌匠心品質、創新精神的具體體現和完美結合。