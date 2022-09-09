重倉壓頂｜南非股東認大手轉倉 騰訊1.9億股待沽 涉579億

股王新一波沽壓恐淹至！騰訊控股(700)在6月底被南非大股東Naspers預告會無上限減持後，騰訊在中央證券登記(CCASS)中的高盛持倉變化，成為Naspers的減持手影，正當大家揣測Naspers有新行動之際，旗下Prosus承認將1.92億股存放在CCASS，且已減持111.5萬股，股權將降至27.99%。騰訊股價昨跌9.8元或3.2%，報301.8元，並成大市連跌6日的推手。

Prosus未有披露減持股份作價，以騰訊昨收市價301.8元計，套現約3.36億元，而存放在CCASS的1.9億股，市值約579億元。日前高盛的騰訊持倉大增約1.9億股，至6.43%。

野村：聚焦回購及減持投資

雖然大股東持續減持，但大行對騰訊的關注卻聚焦在回購及其會否出售投資項目上。野村指，騰訊截至周一止今年已累斥約16億美元(約124.8億港元)回購，而去年全年僅3.3億美元，並因而估計集團為了為回購及新戰略投資提供資金，或會減持其有份投資的上市公司股份，而截至第二季相關資產高達900億美元。該行又認為，整體科網企業在下半年收入增長平均有6%，較第二季跌1%高，料營業利潤平均增26%，亦高於第二季的20%，並首選騰訊、美團(3690)、京東集團(9618)、京東健康(6618)及網易(9999)。

事實上，近日Sea Limited已宣布騰訊首席運營官任宇昕已辭去董事職務，令市場揣測Sea會成為騰訊首個減持目標。

港股6日跌1100點 成交奀

大市方面，恒生指數昨收市失守萬九關，報18,854點，挫189點或1%，再創3月中後半年低，並連跌6日，累計挫1,100點或5.5%。主板成交額800億元，約一個月來最少。

藍籌跌幅王為碧桂園(2007)，股價反彈兩日後即明顯回吐6.8%；地產股有支持，恒隆地產(101)升1.8%；新世界發展(017)揚0.8%；長江實業集團(1113)亦漲0.8%。至於表現最好藍籌為創科實業(669)，全日升2.4%。