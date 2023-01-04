重慶螞蟻消費金融增資獲批　阿里巴巴創4個多月新高

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團獲內地重慶銀保監局批准為其重慶螞蟻消費金融公司增資至185億人民幣的計劃，這意味政府對此公司的改革取得進展。受到消息刺激，阿里巴巴今早高開逾2%後，上午飆升逾8%，中午以上午最高位的95.8元收市，創4個多月新高，半日成交55.7億元。同系阿里健康（214）亦顯著上升，半日收報7.29元，升9.6%，是今早最大升幅藍籌。

內地重慶銀保監局批准重慶螞蟻消費金融公司增加註冊資本及調整股權結構的批覆，同意公司將註冊資本由80億人民幣增加至185億人民幣。批覆又同意杭州城投旗下子公司杭州金投數字科技集團、浙江舜宇光學、傳化智聯股份投資入股公司。

大和發表報告表示，上述批覆可視為螞蟻集團於2022年底開始的監管整改總結的一個訊號。隨着螞蟻重慶螞蟻消費金融公司融資的不確定性逐漸消退，剩下的關鍵問題是金融控股牌照，而其徵信機構牌照的批准也可能成為其全面合規的次要催化劑。2023年3月「兩會」會議後，該行估計金融控股和徵信局牌照進展可能會更加明顯。如果螞蟻集團能夠順利完成監管整改，其上市計劃最早可能在今年下半年進行。

大和：批覆可視 監管整改總結的一個訊號

根據去年12月30日公告，增加註冊資本並調整股權結構後，螞蟻科技集團為公司最大股東，出資金額92.5億元，出資比例一半；其次為杭州金投數字科技集團，出資18.5億元，出資比例10%。至於浙江舜宇光學出資11.1億元，比例6%；傳化智聯出資9.27億元，比例5.01%。

目前螞蟻集團的增資計劃是早前擬增資至300億人民幣的縮減版，當中內地資產管理公司信達資產管理去年撤回60億元人民幣並持股兩成的計劃，但該公司未有透露撤回原因。