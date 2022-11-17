重施故技｜每10股分1股 美團遭騰訊豪派 恐掀沽壓

相隔不足1年，股王騰訊控股(700)重施故技將旗下科企投資當利息分派股東，集團昨公布第三季季績的同時，宣布股東每10股可獲分派1股美團(3690)B股，作為特別中期股息，以騰訊一手100股計，即每手股東可獲發10股美團，以昨收市價計市值1,623元。按去年底騰訊將京東集團(9816)分派後的走勢，市場相信美團短線及明年3月正式寄發股票後，或會明顯受壓。

騰訊昨公布，將向合資格股東每持有10股騰訊派發1股美團B類普通股，涉及約9.58億股美團B股，而騰訊總裁劉熾平即時辭任美團非執行董事。美團董事長王興指，劉熾平以他的經驗為美團業務發展提供諸多有益幫助，感念他對董事會的卓越貢獻，並期待及歡迎眾多新股東加入。

美團昨報162.3元，跌2.5%，以昨收市價計，分派股份市值約1,555億元。騰訊報294.4元，升2.2%。按美團2021年報，騰訊持有約10.54億股或19.74%，意味分派後其持股將降至約9,600萬股或約1.6%。截至本港時間昨晚10持，美團港股美國預託證券(ADR)盤前較港再低4.4%，騰訊ADR則高逾5%。

