重施故技｜每10股分1股 美團遭騰訊豪派 恐掀沽壓

相隔不足1年，股王騰訊控股(700)重施故技將旗下科企投資當利息分派股東，集團昨公布第三季季績的同時，宣布股東每10股可獲分派1股美團(3690)B股，作為特別中期股息，以騰訊一手100股計，即每手股東可獲發10股美團，以昨收市價計市值1,623元。按去年底騰訊將京東集團(9816)分派後的走勢，市場相信美團短線及明年3月正式寄發股票後，或會明顯受壓。
騰訊昨公布，將向合資格股東每持有10股騰訊派發1股美團B類普通股，涉及約9.58億股美團B股，而騰訊總裁劉熾平即時辭任美團非執行董事。美團董事長王興指，劉熾平以他的經驗為美團業務發展提供諸多有益幫助，感念他對董事會的卓越貢獻，並期待及歡迎眾多新股東加入。
美團昨報162.3元，跌2.5%，以昨收市價計，分派股份市值約1,555億元。騰訊報294.4元，升2.2%。按美團2021年報，騰訊持有約10.54億股或19.74%，意味分派後其持股將降至約9,600萬股或約1.6%。截至本港時間昨晚10持，美團港股美國預託證券(ADR)盤前較港再低4.4%，騰訊ADR則高逾5%。
去年宣派京東 股價曾累瀉12%
按聯交所9月資料，騰訊南非股東Naspers持有約26.93億股，意味可獲分派約2.69億股或437億元市值美團；創辦人馬化騰及劉熾平料分別獲派近131億元及9億元市值美團。
不過去年3月Naspers獲騰訊分派1.32億股京東後，旋即在6月宣布已盡數沽出，套現約288億元。翻查資料，騰訊去年12月下旬宣布每21股分派1股京東後，京東雖然以回購穩股價，但在不足兩周內仍累挫近12%才喘穩；及至今年3月下旬股份正式分派後，京東亦見走弱，並在1個月內再挫近17%。
騰訊：美團內部收益率達30%
有指為降低內地監管風險，騰訊近年接連大手減持手上科企投資，除了分派京東及美團，今年初亦減持東南亞科網股Sea，年中則減持眾安在綫(6060)及新東方在綫(1797)，目前其他持股包括快手(1024)、閱文集團(772)及貝殼(2423)等。
騰訊昨透露對美團的投資內部收益率有30%，對於接連減持京東及美團，管理層指已充分考慮股東與投資者之間關係，需將投資者利益最大化，不一定會堅持於某一種資產，但不評論其他公司的持股。