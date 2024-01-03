重組安排｜失螞蟻控股權 馬雲一口氣清空6港股

阿里巴巴(9988)創辦人馬雲再有新動作。中國人民銀行上周同意螞蟻集團旗下支付寶(中國)原先由馬雲控制，正式變為無實際控制人後，港交所(388)股權披露，馬雲及螞蟻董事長井賢棟昨「一口氣」清空本港6間上市公司股權，涉螞蟻集團重組安排。

阿里昨收市報74.7元，跌1.2%或0.9元，成交約21.3億元，去年累跌逾12%。

人行上周四同意支付寶原先由馬雲控制正式變為無實際控制人後，市場相信反映螞蟻上層股東重組，馬雲不再擁有一致行動人共同行使股份表決權，亦失去螞蟻控制權，他將間接持有螞蟻，而阿里巴巴持有螞蟻維持33%股權不變。