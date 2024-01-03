重組安排｜失螞蟻控股權 馬雲一口氣清空6港股

阿里巴巴(9988)創辦人馬雲再有新動作。中國人民銀行上周同意螞蟻集團旗下支付寶(中國)原先由馬雲控制，正式變為無實際控制人後，港交所(388)股權披露，馬雲及螞蟻董事長井賢棟昨「一口氣」清空本港6間上市公司股權，涉螞蟻集團重組安排。
阿里昨收市報74.7元，跌1.2%或0.9元，成交約21.3億元，去年累跌逾12%。
人行上周四同意支付寶原先由馬雲控制正式變為無實際控制人後，市場相信反映螞蟻上層股東重組，馬雲不再擁有一致行動人共同行使股份表決權，亦失去螞蟻控制權，他將間接持有螞蟻，而阿里巴巴持有螞蟻維持33%股權不變。
回應螞蟻最新重組變動，據披露，馬雲原先持有雅仕維(1993)、亞博科技(8279)、北京友寶在線科技(2429)、合肥維天運通信息科技(2482)、眾安在綫(6060)及阜博集團(3738)介乎5.46%至55.71%權益，昨日齊減至0%。此外，他仍持有科笛集團(2487)約13.16%及騰盛博藥(2137)約4.96%股權。
市場憧憬，螞議大額罰款、整改後，加上馬雲持股問題亦告「解決」，相信再度上市之路有望。資料顯示，螞蟻於2020年於中港上市前中證監叫停，據報當時估值最高達2,800億美元，而去年建議向股東按比例回購股份時估值790億美元計，大縮逾七成。
斥741億回購 近9億股
另外，阿里巴巴指，截至去年12月底止12個月期間，斥資95億美元(約741億港元)回購8.979億股，折合約1.122億股美國預託股(ADS)。其中截至12月底止季度則涉資29億美元回購2.927億股，相當於3,660萬股ADS。
截至去年底，股份回購計劃下尚餘117億美元額度，有效期至明年3月。截至去年底阿里流通普通股為200億股，相當於25億股存託股，按年減少3.3%。