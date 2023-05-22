重要里程｜人幣買港股 下月19日推 暫23企參與 佔港市值36%

人民幣買賣港股的措施即將登場！港交所(388)近日宣布，「港幣-人民幣雙櫃台模式」將於下月19日正式推出，並歡迎市場參與者申請成為「雙櫃台莊家」。目前有23隻港股申請參與雙櫃台交易，合共市值12.5萬億元，佔港股總市值35.9%。

港交所行政總裁歐冠昇表示，雙櫃台模式的推出是香港資本市場發展的又一重要里程碑，不僅將為發行人和投資者提供更多交易選擇，也將豐富本地人民幣產品生態圈，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣中心的地位，進一步推動人民幣國際化。

莊家名單侍公布 本月起測試

在雙櫃台模式下，兩個櫃台下的證券屬於同一類別證券，因此兩個櫃台的證券可以在不改變實益擁有權的情況下相互轉換。港交所指，莊家將為這些證券的人民幣計價股票提供買賣雙邊報價，從而為人民幣櫃台提供流動性，並收窄雙櫃台之間的價格差異。而首批雙櫃台證券及莊家名單將會適時公布。

作為準備工作的一部分，港交所已安排在本月及下月期間進行一系列測試和演習，以協助市場參與者熟悉雙櫃台模式下證券的交易和結算。