重越萬六｜港股彈3日 淡友連轟4日 沽空率續高逾兩成

大市主板成交額配合升市，昨連升4日至1,320億元；惟沽空額亦按日增約4%，至281.3億元。三大ETF(指數買賣基金)繼續為空軍轟炸目標，共佔總沽空額近三成，盈富基金(2800)沽空額34.3億元最高，沽空率47.7%，恒生中國企業(2282)及南方恒生科技(3033)沽空率亦分別高達65.2%及54.6%。

內地下月大手降存款準備金率，加上中港出6招深化中港融合，股市氣氛連續3日造好，恒生指數高見16,254點，最多升355點，收市仍漲312點或近2%，報16,211點，重越萬六關，連漲3日累彈1,250點。不過，大反彈未有嚇退淡友，昨大市沽空率仍高達21.3%，連續4個交易日高逾兩成。

能源內房股亮麗 美團逆市跌

恒生科技指數則稍跑輸，全日報3,310點，升29點或0.9%。A股爬坡式向上揚，上證綜合指數以全日高位2,906點收市，大升3%；深圳成分指數亦漲2%。

能源及內房股表現亮麗，新奧能源(2688)全日飆12.4%，為表現最好藍籌；中國石油(857)及中國石化(386)亦分別大升8%及7.3%。龍湖集團(960)及碧桂園服務(6098)則分別彈8.1%及7.5%。不過，重磅股美團(3690)逆市向下，全日挫1.3%；信義光能(968)則失5.9%，藍籌最差。

汪濤料房地產政策有望加碼

市場憧憬救市措施陸續有來。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預計，中國人民銀行將在年內下調政策利率(MLF)10至20個基點，為保持銀行合理的息差水準，綜合考慮存款利率與理財收益率、股息率等的比價關係，存款利率也可能進一步下調。此外，預計房地產政策有望加碼，包括進一步降低房貸利率，以及為城中村改造和保障性住房提供更多的PSL資金支持。汪濤指，如果政策支持可以穩定經濟增長並提振市場信心，減息等進一步放鬆貨幣政策可能推動人民幣兌美元匯率走強，預計年底美元兌人民幣匯率可能達到7左右。