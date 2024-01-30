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財經
2024-01-30 04:29:56
日報

重越萬六｜盈富沽空額縮八成

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港股 恒生指數 恒指

港股沽空率在連續5個交易日逾兩成後，昨回落至18.1%。(中新社)

內地今日起禁限售股借貨沽空，部分本地空軍昨亦偃旗息鼓。中港股昨高開低走，恒生指數昨早段曾彈306點，收市升125點或0.8%，再越萬六關報16,077點。大市沽空額亦稍見收斂，昨金額按日大減逾四成，至181.65億元，沽空率連續5個交易日逾兩成後，昨錄18.1%；近月持續成為空軍標靶的盈富基金(2800)沽空額更大跌逾八成，至15.8億元。

A股高開後倒跌收場，上證綜合指數早段曾升0.5%，收市報2,883點，倒跌26點或0.9%。南水北水齊走資，深股通淨沽出15.28億元人民幣，扣除滬股通淨吸資9.36億元人民幣，兩地合共仍走資5.92億元人民幣；港股通則終止3日吸資，合共淨沽出25.96億元。

藥明康德 藥明生物

藥明系未止瀉，藥明生物跌6%。(資料圖片)

藥明系未止瀉

食品及內需股表現佳，百威亞太(1876)全日爆升6.6%，至12.64元，為表現最好藍籌；蒙牛乳業(2319)及康師傅(322)則齊齊漲4.3%；李寧(2331)及安踏體育(2020)分別走高3.5%及3.1%。

相反，藥明系未止瀉，藥明康德(2359)再挫10.6%，連跌4日累失近28%；藥明生物(2269)報23.15元，失5.7%，兩日挫23%。

中央出手 摩通料空軍漸退

近日國資委宣布研究將市值管理納入國企管理層的績效評估指標，並引導加大現金分紅，摩根大通的報告認為，內地小股民近年在股市頻頻損手而迴避股票投資，倘政策有效執行，長線將會令內地巨額的存款餘額部分重投投資市場。該行又認為，新政有助提振市場情緒，預期短期內沽空比率會下降。不過摩通亦指，對於2萬億元人民幣平準基金的傳聞，市場對其資金來源仍抱懷疑態度，尤其在岸投資者。

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