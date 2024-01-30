重越萬六｜盈富沽空額縮八成

港股沽空率在連續5個交易日逾兩成後，昨回落至18.1%。(中新社)

內地今日起禁限售股借貨沽空，部分本地空軍昨亦偃旗息鼓。中港股昨高開低走，恒生指數昨早段曾彈306點，收市升125點或0.8%，再越萬六關報16,077點。大市沽空額亦稍見收斂，昨金額按日大減逾四成，至181.65億元，沽空率連續5個交易日逾兩成後，昨錄18.1%；近月持續成為空軍標靶的盈富基金(2800)沽空額更大跌逾八成，至15.8億元。

A股高開後倒跌收場，上證綜合指數早段曾升0.5%，收市報2,883點，倒跌26點或0.9%。南水北水齊走資，深股通淨沽出15.28億元人民幣，扣除滬股通淨吸資9.36億元人民幣，兩地合共仍走資5.92億元人民幣；港股通則終止3日吸資，合共淨沽出25.96億元。