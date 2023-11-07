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財經
2023-11-07 04:29:53
日報

重返千億｜收復50天線 港股三連升 攻萬八關不果

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港股 恒生指數 恒指

港股昨錄約1,151.9億元成交，為9月中以來最多。(中新社)

聯儲局再加息預期降溫，外圍股市造好及人民幣續走強，港股昨曾重上萬八關，惟收市未能企穩，但成功收復50天平均線(約17,765點)，收報17,966點，升302點或1.7%，連升3日累漲864點。成交重返千億元水平，約1,151.9億元，為9月中以來最多。

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國企股指數漲129點或2.1%，收報6,182點；恒生科技指數揚161點或4.1%，收報4,098點。ATM為領市功臣，騰訊控股(700)全日漲3.3%，報312.6元，成交約83.58億元居首；美團(3690)飆5.6%，報117.2元，成交約45.75億元；阿里巴巴(9988)收報84.85元，揚2.4%，成交25.8億元，三股合共推高恒指135點，佔比逾44%。京東系亦造好，京東集團(9618)及京東健康(6618)分別升3.8%及3.6%；京東物流(2618)增3.9%。

北水淨流入約8.35億元，資金主要掃騰訊，涉約14.2億元，美團及港交所(388)分別有3.99億元及3.14億元；並沽出中海油(883)及中國移動(941)均涉逾5.3億元，中海油昨跌3%，中移動亦逆市減0.2%。

人行將續採取逆周期措施穩人幣

華僑銀行經濟師謝棟銘及香港經濟師姜靜指，內地上周召開中央金融工作會議，其中提出重振資本市場至關重要，目標是吸引更多中長期資金，從而刺激資本市場，預計內地將推更積極以提高上市公司品質，簡化再融資和併購機制，鞏固和擴大已建立的退市機制。中國人民銀行重申將管理外匯市場單邊波動。對於推進人民幣國際化措辭略有改變，重新回到穩慎。而去年曾提到積極有序推進人民幣國際化，意味著人民幣穩定性將成為一個主要關注點。該行指考慮到當前財政狀況和資金流動趨勢，可合理預期人行將續採取各種逆周期政策措施來管理人民幣，將包括調整每日中間價定價機制和管理離岸人民幣市場流動性，以確保貨幣估值穩定。

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