重返疫前｜今年擬增逾20間 大家樂內地報捷 續攻大灣區

大家樂(341)昨交出亮麗全年業績，當中內地業務顯著復甦並穩步回復至新冠肺炎前水平，同店銷售強勁反彈之餘，全年度更開設22間新店，創紀錄，新店淨增18間，至171間，並有12間門店正在籌備之中。大家樂首席執行官梁可婷表示，內地營運情況理想，可支撐每年10至20間新店淨增長，今年目標是在大灣區至少有20間以上店舖淨增長。 大家樂放榜後股價昨午後抽高，全日收報8.68元，升0.26元或3.1%，成交額1,110萬元。 中國業務同店銷售去年增11% 集團去年度內地收入大升14.5%，至15.15億元，華南快餐業務收入多20.6%，至13.5億元人民幣，同店銷售增11%。至於香港，去年度淨增門店4間，至380間，速食餐飲業務收入升6.9%，至51.38億元，「大家樂」及「一粥麵」去年同店銷售分別有3%及6%增長。

梁可婷表示，過去一年本港旅客復甦緩慢，受整體經濟環境及北上消費影響，集團去年下半年業務復甦情況較上半年緩慢，情況在首季持續，預料今年首季同店銷售較或有單位數影響。但她強調，集團在疫情期間已建立具競爭力營運模式，包括創新產品吸納新客戶及保留舊客，同時加大推廣力度，未來亦會朝相關方向繼續推進。 事實上不少企業因應北上消費熱潮而進一步關注相關市場，領展(823)曾言內地零售過去3個月持續提升，一直留意大灣區投資。 毛利飆至11.4% 末期息增五成 大家樂3月底止全年收入多8.3%，至86.91億元；純利大升近兩倍，至3.3億元；毛利率大增2.6個百分點，至11.4%；末期息增五成至42仙，全年派息率101%。被問及毛利率能否維持，梁可婷指，毛利率提升涉及多項因素，包括與供應商達策略性採購、餐單設計及整體人力的調配等，雖然經濟環境遇壓，但相信未來「一定有改善空間」，會繼續向優化利潤率的方向出發。