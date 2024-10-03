野村陸挺：股市醞釀泡沫 提防重演2015年股災

內地救市引爆中港股爆升，野村經濟學家陸挺發表報告，直指股市泡沫正在醞釀，不少散戶、尤其未經歷過股市大上大落的年輕投資者，正熱衷於開設投資戶口，以免錯過看似是人生唯一的反彈機會。而考慮到相關市場情緒，他相信，未來數周重演2015年史詩式急升急挫的風險，正迅速上升。 中國股市於2015年因官媒吹奏「改革牛」而上衝，當年3月底至4月底，恒生指數期間一度由二萬三關，急升至28,588點高位，累升約5千點，及後內地因「鎔斷」及「暴力救市」引爆股災，恒指亦由高位插水，一直下挫至9月二萬點水平，才初步見底。

救市最終規模及行動 或短暫而不確定 陸挺指，內地經歷3年新冠肺炎疫情、近4年內房危機、地方債務等令內地經濟更脆弱，再加上新能源產業的泡沫、地綠政局緊張及私人企業與國家信任減弱等，即使北京肯定會推出一系列救市措施，但當局應首先關注那項議題仍存爭議，而救市的最終規模及行動或會短暫而不確定。 後市三大可能性 最壞情況出現機率高 他又指，投資者對後市要有冷靜評估，而該行看到後市有3種可能性，更認為當中最不利的情況出現機率最高。在最樂觀情況下，預料中央會密切關注泡沫並採取措施平息，謹慎控制救市規模及節奏，並清理內房爛攤子。基本情況下，預料會有小規模泡沫破滅，中央出手穩定需求及地方政府的基本運作，但仍無法解決結構性問題及內房爛攤子。