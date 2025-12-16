野村：短期內更看好阿里巴巴 海外業務或成美團增長新引擎

內地即時零售競爭劇烈，尤其阿里巴巴(9988)積極進入該領域，推動市場迎來根本性轉變。野村中國互聯網及媒體行業研究主管史家龍預測，整個即時零售市場的規模將在2028年達至4.3萬億元人民幣，年均複合增長率達到17%，在線滲透率從目前15%升至21%。其中，外賣相關快速商務增長14%；零售相關增長22%，兩者佔比分別達佔57%及43%。
對比行業兩大巨頭阿里巴巴及美團(3690)，史家龍更為看好前者。除阿里於人工智能方面具優勢外，其估值亦相對便宜，史家龍分析指，阿里巴巴未來1年的預測市盈率為15倍，較早先市場狂熱時的18至19倍有輕微下降，而美團市盈率則高達52倍，因此前者相對吸引，惟他亦強調僅對美團短期表現傾向謹慎，長遠而言，其海外業務的擴張有機會帶來增長，潛力仍在。
談及競爭格局變化，史家龍預計阿里巴巴於2028年市佔率將升10個百分點至33%，而美團從52%降至47%。而行業虧損料第三季度已經觸底，自第四季度起盈利改善，競爭穩定。
人工智能方面，野村中國科技及電訊行業分析師段冰認為，內地仍面臨晶片瓶頸，但料情況將逐步緩解，一方面基於國產AI晶片開發取得穩固進展；另一方面，美國對H200等先進晶片的供應開放供應，亦有利於中國大模型與應用開發。在軟體應用層，他看好金山辦公(688111.SH)及金蝶國際(0268)。段冰表示，對中國AI供應鏈保持樂觀，料2026年相關的創新與商業化將進一步加速。