野村：短期內更看好阿里巴巴 海外業務或成美團增長新引擎

針對內地即時零售市場，野村中國互聯網及媒體行業研究主管史家龍表示，短期內更看好阿里巴巴，而海外業務有機會成為美團增長新引擎。

內地即時零售競爭劇烈，尤其阿里巴巴(9988)積極進入該領域，推動市場迎來根本性轉變。野村中國互聯網及媒體行業研究主管史家龍預測，整個即時零售市場的規模將在2028年達至4.3萬億元人民幣，年均複合增長率達到17%，在線滲透率從目前15%升至21%。其中，外賣相關快速商務增長14%；零售相關增長22%，兩者佔比分別達佔57%及43%。

對比行業兩大巨頭阿里巴巴及美團(3690)，史家龍更為看好前者。除阿里於人工智能方面具優勢外，其估值亦相對便宜，史家龍分析指，阿里巴巴未來1年的預測市盈率為15倍，較早先市場狂熱時的18至19倍有輕微下降，而美團市盈率則高達52倍，因此前者相對吸引，惟他亦強調僅對美團短期表現傾向謹慎，長遠而言，其海外業務的擴張有機會帶來增長，潛力仍在。