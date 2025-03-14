金價破3000美元關：4招捉黃金新升浪。

由於市場對貿易戰加劇的憂慮升溫，金價近日創下新高，期金價格突破3,000美元大關，帶動金礦股全線造好。在當前市況下，投資者可以考慮以下四種相對穩健的黃金投資方式，以把握市場機會並分散風險。
1. 黃金ETF：便捷且低門檻
黃金ETF（交易所買賣基金）是最直接且方便的投資選擇，其價格通常與倫敦金銀市場協會（LBMA）的黃金價格掛鉤，並以實物黃金作為支持。
在香港交易所，投資者可選擇SPDR金ETF（2840.HK）和價值黃金ETF（3081.HK），兩者的入場費分別為10,700港元和7,018港元，門檻相對較低。
對於持有人民幣的投資者，恒生人幣金ETF（83168.HK）也是一個不錯的選擇，其交易單位為人民幣。
2. 金礦股：精選上游純金礦企業
黃金價格走勢與金礦股表現密切相關，但投資者需謹慎選擇。建議關注上游且專注於黃金開採的企業，如招金礦業（1818.HK）和山東黃金（1787.HK）。
招金的金礦業務收入佔整體90%，而山東黃金的黃金開採及精煉業務收入佔比更高達92%。紫金礦業（2899.HK）雖黃金業務佔比高，但同時也涉足銅礦開採，因此波動性較大。需注意的是，金礦股價格不僅受黃金價格影響，還會受到整體市場投資氣氛的拖累，特別是在大跌市中表現可能更為疲弱。然而，近期港股表現相對穩健，為金礦股提供了有利環境。
3. 實物黃金：金粒與金條的選擇
對於偏好實物投資的投資者，金粒是一個熱門選擇。金粒通常不收取手工費，但賣出時可能面臨6%至9%的差價，入場費約為2.5萬港元。
儘管存在差價，但金粒的流動性較高，較鑽石更易於出售。此外，投資者也可考慮銀行的金條或金幣，其差價相對較低，但銀行通常只回收自家賣出的貴金屬產品，入場費約為數百元至2萬多元。
4. 黃金存摺：無需持有實物
黃金存摺（又稱紙黃金）是一種無需持有實物黃金的投資方式，其運作類似於銀行存摺。投資者可以通過網上平台進行交易，入場費約為1,000多元。然而，黃金存摺存在買賣差價，且不受存款保障計劃保護，投資者需謹慎評估風險。
在貿易戰升級的背景下，黃金作為避險資產備受青睞。投資者可根據自身風險偏好和資金狀況，選擇黃金ETF、金礦股、實物黃金或黃金存摺等不同方式參與黃金市場。每種方式各有優劣，投資者應充分了解其特點，並結合市場環境做出明智決策。
作者：Moneyclub
原文刊登於 HKMoneyClub
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