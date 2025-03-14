金價破3000美元關：4招捉黃金新升浪。

由於市場對貿易戰加劇的憂慮升溫，金價近日創下新高，期金價格突破3,000美元大關，帶動金礦股全線造好。在當前市況下，投資者可以考慮以下四種相對穩健的黃金投資方式，以把握市場機會並分散風險。

1. 黃金ETF：便捷且低門檻

黃金ETF（交易所買賣基金）是最直接且方便的投資選擇，其價格通常與倫敦金銀市場協會（LBMA）的黃金價格掛鉤，並以實物黃金作為支持。

在香港交易所，投資者可選擇SPDR金ETF（2840.HK）和價值黃金ETF（3081.HK），兩者的入場費分別為10,700港元和7,018港元，門檻相對較低。

對於持有人民幣的投資者，恒生人幣金ETF（83168.HK）也是一個不錯的選擇，其交易單位為人民幣。