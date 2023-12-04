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財經
2023-12-04 14:57:42

金價突破2100美元創歷史新高 短期目標睇咩位？

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金價突破2100美元創歷史新高 短期目標睇咩位？

金價每安士一度高見2,152.3美元創歷史高位後，現報2,104.5美元。(資料圖片)

美國明年減息預期持續升溫，推高金價創新高。金價每安士一度高見2,152.3美元創歷史高位後，現報2,104.5美元，升0.7%，較20208月創下的2072.5美元歷史高位高約1.5%。分析料金價將續企穩2,000美元以上。

Economies.com發表文章指，金價強勢上升，突破預期目標價並創下歷史新高，但快速回落，暫於2,075.25美元水平構成關鍵支撐，預計金價將恢復看漲傾向，看漲目標價設2,135美元。

FXStreet分析師Haresh Menghani對傳媒指，金價今獲強勁牽引力，一度飆升至歷史新高，謹慎的市場情緒，加上美國聯儲局鴿派預期，將令黃金受惠。金價倘進一步回調，但料在2,0792,080美元找到支持，一旦跌破這區域，或回試2,0632,062美元。

明年底目標價見2200美元

大華銀行(UOB)環球經濟及研究部及市場首席策略師Heng Koon How對傳媒指，金價走勢將取決於美元及美息後市表現，預期金價明年底目標2,200美元。

另外，分析指黃金於每年年底都呈頗大需求，加上經濟及地緣局勢成為催化劑，再者實際利率和利率下降，黃金就會上升，這為黃金上漲提供非常好的推動力。

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