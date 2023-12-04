金價突破2100美元創歷史新高 短期目標睇咩位？

美國明年減息預期持續升溫，推高金價創新高。金價每安士一度高見2,152.3美元創歷史高位後，現報2,104.5美元，升0.7%，較2020年8月創下的2072.5美元歷史高位高約1.5%。分析料金價將續企穩2,000美元以上。

Economies.com發表文章指，金價強勢上升，突破預期目標價並創下歷史新高，但快速回落，暫於2,075.25美元水平構成關鍵支撐，預計金價將恢復看漲傾向，看漲目標價設2,135美元。

FXStreet分析師Haresh Menghani對傳媒指，金價今獲強勁牽引力，一度飆升至歷史新高，謹慎的市場情緒，加上美國聯儲局鴿派預期，將令黃金受惠。金價倘進一步回調，但料在2,079至2,080美元找到支持，一旦跌破這區域，或回試2,063至2,062美元。