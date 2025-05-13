金價走勢｜中美降關稅重創避險需求　金價單日跌逾3%【5月13日更新】

在特朗普關稅戰下，金價走勢備受關注。(資料圖片)

投行花旗調整金價預期，將三個月目標價下調至3,150美元一盎司，並預估未來幾個月金價波動區間將下移至3,000至3,300美元一盎司。分析指出，若中美貿易關係持續改善，黃金作為避險資產的吸引力將進一步減弱，金價可能面臨更大下行壓力。

金價走勢｜特朗普再開電影關稅促金市反彈 現貨金重上3300美元

【5月6日更新】美國總統特朗普周日(4日)表示，將對所有在美國境外製作的電影徵收100%關稅，目的是促使電影產業回流美國拍攝。此舉引發市場對貿易戰升級的憂慮，黃金再度發揮避險功能，加上美元匯率走弱，資金湧入金市避險，帶動近日從高位回落的金價反彈。

紐約期金周一收報每盎司3,322.3美元，上漲79美元，漲幅達2.4%。現貨金價一度觸及每盎司3,387.12美元的高位，較上周五的3,240.15美元上漲4.5%。

資金湧入金市避險

市場分析指出，特朗普宣布對非美製電影徵收100%進口關稅後，投資者擔心貿易衝突加劇；同時美元貶值使得以美元計價的黃金相對便宜，雙重因素共同推高了金價。