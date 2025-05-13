金價走勢｜中美降關稅重創避險需求　金價單日跌逾3%【5月13日更新】

中美貿易談判取得重大進展，雙方同意將關稅大幅降至10%及30%，緩解全球貿易關係緊張，市場避險情緒降溫，金價從此前高位逐步回落。
現貨金價從上周五(中美談判前)收盤價3,326.75美元一盎司，跌至今日盤中低見3,215.89美元一盎司，跌幅超過3%。截至最新報價，現貨金暫報3,239.55美元一盎司，較上周五跌幅仍達2.6%。紐約期金表現更為弱勢，收盤報3,228美元一盎司，單日重挫116美元，跌幅高達3.5%。
花旗下調目標價至3150美元
投行花旗調整金價預期，將三個月目標價下調至3,150美元一盎司，並預估未來幾個月金價波動區間將下移至3,000至3,300美元一盎司。分析指出，若中美貿易關係持續改善，黃金作為避險資產的吸引力將進一步減弱，金價可能面臨更大下行壓力。
金價走勢｜特朗普再開電影關稅促金市反彈 現貨金重上3300美元
【5月6日更新】美國總統特朗普周日(4日)表示，將對所有在美國境外製作的電影徵收100%關稅，目的是促使電影產業回流美國拍攝。此舉引發市場對貿易戰升級的憂慮，黃金再度發揮避險功能，加上美元匯率走弱，資金湧入金市避險，帶動近日從高位回落的金價反彈。
紐約期金周一收報每盎司3,322.3美元，上漲79美元，漲幅達2.4%。現貨金價一度觸及每盎司3,387.12美元的高位，較上周五的3,240.15美元上漲4.5%。
資金湧入金市避險
市場分析指出，特朗普宣布對非美製電影徵收100%進口關稅後，投資者擔心貿易衝突加劇；同時美元貶值使得以美元計價的黃金相對便宜，雙重因素共同推高了金價。
金價走勢｜特朗普關稅戰現緩和跡象 金價跌至兩周低位
【5月2日更新】美國總統特朗普發動的關稅戰近日有緩和跡象，並宣稱即將達成首宗貿易談判協議，帶動美股連日反彈。截至周四(1日)交易日，道瓊斯工業指數已重上40,000點，市場憧憬貿易戰緩和，避險情緒降溫，國際金價應聲下跌，跌至兩周以來低位。
市場避險情緒降溫
紐約期金周四大幅下挫，收報每盎司3,222.2美元，單日跌96.9美元，跌幅近3%；現貨金同樣承壓，盤中一度跌穿3,200美元關口，最低見3,201.95美元，跌幅超過2%。
市場分析指出，金價急跌主要受避險需求減弱影響。消息傳出特朗普政府正主動與中方接觸，試圖緩解貿易緊張局勢，加上美國可能與印度、日本及南韓達成貿易協議，帶動市場風險偏好回升，促使投資者從金市獲利了結。
金價走勢｜現貨金首升穿3500美元再破頂 特朗普喊炒鮑威爾助燃
【4月22日更新】美國總統特朗普大打關稅戰，促使避險資金持續湧入黃金市場，加上他在社交平台發文稱，「談判與成功的黃金法則就是：誰擁有黃金，就可以制定規則」，言論被市場解讀為各國央行或會進一步增持黃金儲備，進一步刺激金價飆升。
今年累漲逾三成
截至周二(22日)，現貨黃金價格單日暴漲近70美元，漲幅近2%，衝上每盎司3,494美元，其後曾突破每盎司3,500美元，再度創出新高，今年以來金價已累計升幅超過三成。
據外媒統計，2013年至2023年間，主要國家對黃金的增持趨勢明顯，俄羅斯及中國的黃金儲備分別激增1.25倍及1.1倍。然而，截至去年底止，全球官方黃金儲備排名，仍有美國8,134頓穩居全球第一，其次為德國。相比之下，中國儲備僅1,054噸，仍遠遠落後於美國。