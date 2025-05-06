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財經
2025-05-06 11:44:00

金價走勢｜特朗普再開電影關稅促金市反彈　現貨金重上3300美元【5月6日更新】

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在特朗普關稅戰下，金價走勢備受關注。(資料圖片)

在特朗普關稅戰下，金價走勢備受關注。(資料圖片)

【5月6日更新】美國總統特朗普周日(4日)表示，將對所有在美國境外製作的電影徵收100%關稅，目的是促使電影產業回流美國拍攝。此舉引發市場對貿易戰升級的憂慮，黃金再度發揮避險功能，加上美元匯率走弱，資金湧入金市避險，帶動近日從高位回落的金價反彈。

紐約期金周一收報每盎司3,322.3美元，上漲79美元，漲幅達2.4%。現貨金價一度觸及每盎司3,387.12美元的高位，較上周五的3,240.15美元上漲4.5%。

資金湧入金市避險

市場分析指出，特朗普宣布對非美製電影徵收100%進口關稅後，投資者擔心貿易衝突加劇；同時美元貶值使得以美元計價的黃金相對便宜，雙重因素共同推高了金價。

美國總統特朗普要求，對所有在美國境外製作的電影徵收100%關稅。(AP) 現貨金價一度觸及每盎司3,387.12美元的高位，較上周五的3,240.15美元大幅上漲4.5%。

金價走勢｜特朗普關稅戰現緩和跡象　金價跌至兩周低位

【5月2日更新】美國總統特朗普發動的關稅戰近日有緩和跡象，並宣稱即將達成首宗貿易談判協議，帶動美股連日反彈。截至周四(1日)交易日，道瓊斯工業指數已重上40,000點，市場憧憬貿易戰緩和，避險情緒降溫，國際金價應聲下跌，跌至兩周以來低位。

市場避險情緒降溫

紐約期金周四大幅下挫，收報每盎司3,222.2美元，單日跌96.9美元，跌幅近3%；現貨金同樣承壓，盤中一度跌穿3,200美元關口，最低見3,201.95美元，跌幅超過2%。

市場分析指出，金價急跌主要受避險需求減弱影響。消息傳出特朗普政府正主動與中方接觸，試圖緩解貿易緊張局勢，加上美國可能與印度、日本及南韓達成貿易協議，帶動市場風險偏好回升，促使投資者從金市獲利了結。

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傳特朗普政府正主動與中方接觸，試圖緩解貿易緊張局勢。(AP) 現貨金一度跌穿3,200美元關口，最低見3,201.95美元。 在特朗普關稅戰下，金價走勢備受關注。(AP)

金價走勢｜現貨金首升穿3500美元再破頂　特朗普喊炒鮑威爾助燃

【4月22日更新】美國總統特朗普大打關稅戰，促使避險資金持續湧入黃金市場，加上他在社交平台發文稱，「談判與成功的黃金法則就是：誰擁有黃金，就可以制定規則」，言論被市場解讀為各國央行或會進一步增持黃金儲備，進一步刺激金價飆升。

今年累漲逾三成

截至周二(22日)，現貨黃金價格單日暴漲近70美元，漲幅近2%，衝上每盎司3,494美元，其後曾突破每盎司3,500美元，再度創出新高，今年以來金價已累計升幅超過三成。

據外媒統計，2013年至2023年間，主要國家對黃金的增持趨勢明顯，俄羅斯及中國的黃金儲備分別激增1.25倍及1.1倍。然而，截至去年底止，全球官方黃金儲備排名，仍有美國8,134頓穩居全球第一，其次為德國。相比之下，中國儲備僅1,054噸，仍遠遠落後於美國。

特朗普近日在社交平台宣布「黃金法則」。(Truth Media截圖) 美國總統特朗普大打關稅戰，促使避險資金持續湧入黃金市場。(AP) 現貨金價一度突破3,500美元，再創新高。
本港的士牌價走勢圖｜2025年4月29日更新（am730製圖） 本港的士牌價走勢圖｜2025年4月29日更新（am730製圖） 本港的士牌價走勢圖｜2025年4月29日更新（am730製圖） 本港的士牌價走勢圖｜2025年4月29日更新（am730製圖） 本港的士牌價走勢圖｜2025年4月29日更新（am730製圖）

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