金價走勢｜特朗普關稅戰現緩和跡象　金價跌至兩周低位【5月2日更新】

在特朗普關稅戰下，金價走勢備受關注。(資料圖片)

市場分析指出，金價急跌主要受避險需求減弱影響。消息傳出特朗普政府正主動與中方接觸，試圖緩解貿易緊張局勢，加上美國可能與印度、日本及南韓達成貿易協議，帶動市場風險偏好回升，促使投資者從金市獲利了結。

【5月2日更新】 美國總統特朗普發動的關稅戰近日有緩和跡象，並宣稱即將達成首宗貿易談判協議，帶動美股連日反彈。截至周四(1日)交易日，道瓊斯工業指數已重上40,000點，市場憧憬貿易戰緩和，避險情緒降溫，國際金價應聲下跌，跌至兩周以來低位。

金價走勢｜現貨金首升穿3500美元再破頂 特朗普喊炒鮑威爾助燃

【4月22日更新】美國總統特朗普大打關稅戰，促使避險資金持續湧入黃金市場，加上他在社交平台發文稱，「談判與成功的黃金法則就是：誰擁有黃金，就可以制定規則」，言論被市場解讀為各國央行或會進一步增持黃金儲備，進一步刺激金價飆升。

今年累漲逾三成

截至周二(22日)，現貨黃金價格單日暴漲近70美元，漲幅近2%，衝上每盎司3,494美元，其後曾突破每盎司3,500美元，再度創出新高，今年以來金價已累計升幅超過三成。