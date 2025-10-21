金價走勢｜現貨金價保持升勢 紐約期金曾迫近4400美元 (更新)

在特朗普關稅戰下，金價走勢備受關注。(資料圖片)

中美貿易關係持續緊張，美國政府停擺，聯儲局減息預期，令金價持續向上，今年以來已累積逾六成升幅。法國興業銀行及美國銀行均預期，金價明年將見5,000美元。

【10月17日更新】 金價再創新高，現貨金及紐約期金齊升穿4,300美元一盎司。截至發稿，紐約期金收報每盎司4,304.6美元，升2.5%；現貨金價一度高見每盎司4,380美元，再創新高，最新報4,360美元水平，升幅百分之0.67%。

【13：45更新】中美貿易戰持續，加上市場料美國減息等，資金繼續流入金市。金價保持升勢，現貨金最多升3.1%，曾升至每盎司4381美元，在亞洲交易時段升幅收窄，現報4324.6美元。

金價走勢｜現貨金升穿4200美元再破頂 日媒﹕散戶瘋搶50克金條 零售商暫停售(更新)

【10月16日更新】受中美貿易關係再度緊張，加上憧憬聯儲局會進一步減息，刺激國際金價持續創歷史新高。金價於今日(16日)亞洲交易時段繼續保持升勢，截至發稿，現貨金升穿每盎司4,200美元，現報每盎司4,231美元，連升5個交易日。今年以來，金價累計漲幅已超過六成，氣勢如虹。

另外，據《日經新聞》的報道，由於金價持續攀升刺激當地對黃金需求，令到黃金的銷售情況持續火爆，日本零售店裡的50克以下金條庫存快速下降。當地知名金店田中貴金屬已經從上周開始停售50克及以下金條，多家競品的官網也顯示小克重商品售罄。

金價走勢｜現貨金又新高升穿4000美元 年內累升逾五成跑贏比特幣【10月8日更新】

【10月8日更新】市場預期聯儲局本月再減息0.25%，加上美國政府持續停擺引發避險需求，刺激黃金價格今年屢創新高。

截至發稿，現貨金價在亞洲時段升超4,000美元一盎司，最新報4,011.5美元一盎司，升0.67%，再創新高，年內累升約52.8%，漲幅跑贏同期累升近三成的比特幣(Bitcoin)；紐約期金收市報4,004.4美元一盎司，升28.1美元，升幅0.7%。

金價走勢強勁下，此前高盛已上調明年12月金價預測，由4,300美元升至4,900美元，主要由於ETF流入及環球央行買金所驅動，而且金價的預測風險偏向上行。

金價走勢｜金價首破3800美元再創新高 美政府停擺危機引爆避險買盤【9月29日更新】

【9月29日更新】美國聯邦政府再度面臨停擺危機，總統特朗普公開警告，若國會未能於期限前通過臨時開支法案，政府部門將停止運作並大規模裁員。此一政治風險促使市場避險情緒急升，資金大量湧入黃金市場，推動金價強勢創下歷史新高。

現貨黃金於周二交易時段持續上漲，一舉突破每盎司3,800美元關口，最新報3,819美元，單日升幅達1.56%。統計數據顯示，黃金價格年內累計漲幅已達45%，展現其作為避險資產的強勢表現。

受惠於金價攀升，港股黃金相關股份全線上揚。其中，招金礦業(1818)股價上漲6.7%，報31.3元；紫金礦業(2899)升5.9%，報32.16元；山東黃金(1787)亦錄得超過4%的升幅，報37.34元，反映市場對黃金後市持續樂觀。

金價走勢｜現貨金再創新高！今年飆近四成勁過比特幣 4大因素創造完美條件【9月9日更新】

【9月9日更新】黃金價格不斷創出歷史新高，現貨金今日(9日)一度升穿每盎司3,650美元關口，再創新高，最新報3,647美元每盎司，升幅0.32%。今年以來，金價累積升幅39%，表現甚至超過標普500指數和「數碼黃金」比特幣。

分析認為，市場憧憬美國9月減息，導致美國國債收益率下跌，20年美債收益率最新跌至4.651厘，以及美元持續走軟，將繼續支撐金價穩步上揚，同時地緣政治變化和各國央行的長期需求，均為貴金屬創造了「完美條件」。

金價走勢｜現貨金再破頂 今年累升35%勁過比特幣 即睇大行目標價【9月3日更新】

【9月3日更新】黃金價格持續走強，現貨金今日(3日)一度升穿每盎司3,540美元關口，再創新高，最新報3,539美元每盎司，升幅0.15%，而紐約期金更突破3,600美元關口，顯示資金持續流入黃金市場。

白銀價格同樣表現強勁，最新報每盎司40.84美元，穩站40美元以上水平，創下14年來新高。貴金屬市場整體呈現強勢格局，吸引投資者高度關注。

今年以來，金價累積升幅近35%，表現遠超同期標普500指數約9%。相比之下，比特幣今年來升幅亦只是18.7%。投資者持續增加黃金儲備，成為推動金價強勢的關鍵因素之一。

瑞銀上看4000美元 大摩料年底3800美元

市場憧憬美國減息，及憂慮特朗普政府帶來的不確定性，促使多間大行繼續唱好金價。瑞銀重申，金價明年中將升至3,700美元水平，並指若地緣政治或環球經濟狀況轉差，金價有機會見4,000美元大關。摩根士丹利指，若美元匯價延續跌勢，將利好以美元計價的貴金屬，預計年底金價將升至3,800美元。

金價走勢｜金價升穿3500美元創新高 「三大因素」推動漲勢？【9月2日更新】

【9月2日更新】美國總統特朗普持續向聯儲局施壓，解僱涉嫌房貸詐騙的美聯儲理事庫克。與此同時，美國上訴法院裁定特朗普實施的大部分關稅政策違法，加上市場預期聯儲局將於9月宣布降息，三大因素推動市場避險情緒升溫，美元匯價走低，金價獲得提振。

白銀升穿40美元創14年高

現貨金價連續6個交易日上漲，今日盤中最高觸及每盎司3,508.77美元，突破4月22日創下的3,500.13美元高點，再創歷史新高。目前金價暫報3,492.73美元，漲幅0.45%。

白銀價格同步走揚，盤中最高升至每盎司40.86美元，突破40美元，續創近14年來新高。

金價走勢｜聯儲局9月減息預期刺激 黃金重越3400美元 白銀創近14年高【9月1日更新】

【9月1日更新】美國聯儲局主席鮑威爾近日釋出「鴿派」訊號，被解讀為或轉向較寬鬆的貨幣政策，市場對於美國9月減息預期升溫，刺激貴金屬市場需求走強。

截至發稿，現貨金每盎司重上3,400美元關口，報3,480.5美元，單日升幅0.9%，創自4月22日以來新高，再挑戰當日一度觸及的3,500美元；紐約期金亦突破每盎司3,500美元水平，最新報3,548美元，日內升幅達0.916%。

此外，白銀價格自2011年以來首次突破每安士40美元，現貨白銀最新升1.8%至40.42美元，創近14年新高。分析認為，聯儲局減息預期削弱美元吸引力，加上地緣政治風險持續，帶動資金流入黃金及白銀等傳統避險資產，預計貴金屬市場短期內將維持強勢。

金價走勢｜以色列再襲伊朗 金價重越3400美元【6月13日更新】

【6月13日更新】中東局勢再度陷入緊張，以色列突然對伊朗發動空襲，並宣布全國進入緊急狀態，首都德黑蘭傳出巨大爆炸聲！市場避險情緒飆升，黃金、原油等避險資產應聲暴漲。

受避險資金湧入推動，紐約期金每盎司突破3,450美元，日內漲幅達1.4%；現貨金每盎司重上3,400美元，最新報約3,441美元，單日升幅1.6%。分析指出，若衝突持續升級，金價可能挑戰3,500美元關口，因投資者尋求避險以對沖地緣政治風險。

另外，以色列空襲引發市場對中東石油供應的擔憂，油價在亞洲交易時段狂飆。截至早上11時，紐約期油一度衝上每桶77.62美元，漲幅逾10%；布蘭特期油同步飆升至每桶76.15美元，升幅9.5%。

金價走勢｜ 中美貿談取進展 金價高位回落

【5月13日更新】中美貿易談判取得重大進展，雙方同意將關稅大幅降至10%及30%，緩解全球貿易關係緊張，市場避險情緒降溫，金價從此前高位逐步回落。

現貨金價從上周五(中美談判前)收盤價3,326.75美元一盎司，跌至今日盤中低見3,215.89美元一盎司，跌幅超過3%。截至最新報價，現貨金暫報3,239.55美元一盎司，較上周五跌幅仍達2.6%。紐約期金表現更為弱勢，收盤報3,228美元一盎司，單日重挫116美元，跌幅高達3.5%。

花旗 下調 目標價至3150美元

投行花旗調整金價預期，將三個月目標價下調至3,150美元一盎司，並預估未來幾個月金價波動區間將下移至3,000至3,300美元一盎司。分析指出，若中美貿易關係持續改善，黃金作為避險資產的吸引力將進一步減弱，金價可能面臨更大下行壓力。

金價走勢｜特朗普再開電影關稅促金市反彈 現貨金重上3300美元

【5月6日更新】美國總統特朗普周日(4日)表示，將對所有在美國境外製作的電影徵收100%關稅，目的是促使電影產業回流美國拍攝。此舉引發市場對貿易戰升級的憂慮，黃金再度發揮避險功能，加上美元匯率走弱，資金湧入金市避險，帶動近日從高位回落的金價反彈。

紐約期金周一收報每盎司3,322.3美元，上漲79美元，漲幅達2.4%。現貨金價一度觸及每盎司3,387.12美元的高位，較上周五的3,240.15美元上漲4.5%。

資金湧入金市避險

市場分析指出，特朗普宣布對非美製電影徵收100%進口關稅後，投資者擔心貿易衝突加劇；同時美元貶值使得以美元計價的黃金相對便宜，雙重因素共同推高了金價。