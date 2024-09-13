黃金價格走勢／黃金投資／黃金買賣2024｜國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。 【9月13日更新金價分析】

黃金2024｜金價升穿2500美元 歐洲央行減息之際，市場亦料美國聯儲局9月將減息。隨着儲局將轉向貨幣寬鬆政策樂觀情緒升溫，金價今年已升近四分之一。加上場外買盤勁、央行購買，以及地緣局勢加劇引發避險需求，推動金價表現。 紐約期金現報每安士2,593至2,595美元，升0.52%；現貨金報2,565至2,566美元，升約0.28%。 黃金2024｜ 黃金趨勢分析 黃金2024｜瑞銀：上調年底目標價至2700美元 瑞銀全球財富管理大宗商品策略師Wayne Gordon表示，預期到2025年中期，金價將邁向每安士2,700美元。 黃金2024｜ 花旗：預測為每安士2550美元 花旗的報告指出，黃金投資者情緒在未來3到6個月有望上行，預計到明年中期的黃金價格，將達到每安士3,000美元，第4季度平均價格預測為每安士2,550美元。 黃金2024｜ 德國商業銀行：明年年中金價漲至2600美元 德國商業銀行研究部高級大宗商品分析師Carsten Fritsch指，預計聯儲局將在年底前減息3次，2025年上半年還將降息三次，亦上調對黃金的預測。他預計到明年年中，金價將進一步上漲至2,600美元。 儲蓄方法｜存摺、零存整付等15種攻略 懶人1年快速儲6萬？



黃金2024｜ 黃金分析 有意入場投資黃金的投資者，未必如傳統般買實金，即金條、金幣、飾金等，現時在市場買金的方式主要有實金、紙黃金及黃金ETF，而且各項均有不同門鑑、優缺點及投資方法。