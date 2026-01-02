金價走勢｜現貨金回穩至4370美元水平 中國對白銀實施新出口管制

2026年首個交易日金價回穩，現貨金徘徊在每盎司4,370美元水平。較早時，現貨金報每盎司4,378.35美元，升約1.5%。
受芝加哥商品交易所再提高貴金屬期貨保證金，但新年首個交易日黃金和白銀表現回穩。世界黃金協會表示，即使美聯儲今年的減息幅度有限，只要利率維持低位，或市場預測經濟放緩，黃金仍吸引資金流入。
早前，瑞銀、高盛等多家大行亦看好金價。瑞銀把今年首3季度黃金目標價從4,500美元上調至5,000美元，預計黃金價格將於今年底小幅下跌至4,800美元。
高盛預計，基本情境預測是金價到今年底升至每盎司4,900美元。光大證券則預計，現貨黃金今年的目標價為每盎司4,950美元。
中國對白銀實施新出口管制 現貨白銀徘徊在74美元
銀價在突破每盎司80美元大關後，回落至74美元水平。較早前，現貨白銀報74.21美元，升約4.5%。
內媒報道指，中國1月1日起對白銀實施出口管制，將從「普通商品」升級為「戰略資源」，管控措施與重要資源稀土同級。
早前彭博報道，白銀庫存接近歷史最低水平。Tesla（特斯拉）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體上表示，「這個趨勢不是很好。許多工業生產過程中都需要用到銀。（This is not good. Silver is needed in many industrial processes.）」
回顧2025年，貴金屬價格在年底大幅波動，受地緣政治風險加劇影響，黃金價格去年全年急升逾六成，白銀和鉑金升幅更逾1倍，當中黃金和白銀均錄得逾40年來最大升幅。
