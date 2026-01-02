金價走勢｜現貨金回穩至4370美元水平 中國對白銀實施新出口管制

2026年首個交易日金價回穩，現貨金徘徊在每盎司4,370美元水平。較早時，現貨金報每盎司4,378.35美元，升約1.5%。

受芝加哥商品交易所再提高貴金屬期貨保證金，但新年首個交易日黃金和白銀表現回穩。世界黃金協會表示，即使美聯儲今年的減息幅度有限，只要利率維持低位，或市場預測經濟放緩，黃金仍吸引資金流入。

早前，瑞銀、高盛等多家大行亦看好金價。瑞銀把今年首3季度黃金目標價從4,500美元上調至5,000美元，預計黃金價格將於今年底小幅下跌至4,800美元。