金價走勢｜瑞銀料2026年首三季見5000美元 現貨銀曾突破80美元大關

瑞銀看好黃金走勢，將2026年首3個季度的目標價格上調至5,000美元。現貨金從每盎司4,500美元的水平回落。較早時，報每盎司4,462美元，跌約1.5%。

瑞銀表示，繼續看好黃金，把明年首3季度黃金目標價從4,500美元上調至5,000美元，預計黃金價格將於明年底小幅下跌至4,800美元。

早前，高盛等多家大行亦看好金價前景，預測2026年價格仍將保持升勢。高盛預計，基本情境預測是金價到2026年底升至每盎司4,900美元。光大證券則預計，現貨黃金2026年的目標價為每盎司4,950美元。

白銀首次突破每盎司80美元大關

銀價在首次突破每盎司80美元大關後，大幅回落。較早前，現貨白銀跌約4.7%，報75.40美元，仍然在每盎司70美元以上。