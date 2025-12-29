金價走勢｜瑞銀料2026年首三季見5000美元 現貨銀曾突破80美元大關

瑞銀看好黃金走勢，將2026年首3個季度的目標價格上調至5,000美元。現貨金從每盎司4,500美元的水平回落。較早時，報每盎司4,462美元，跌約1.5%。
瑞銀表示，繼續看好黃金，把明年首3季度黃金目標價從4,500美元上調至5,000美元，預計黃金價格將於明年底小幅下跌至4,800美元。
早前，高盛等多家大行亦看好金價前景，預測2026年價格仍將保持升勢。高盛預計，基本情境預測是金價到2026年底升至每盎司4,900美元。光大證券則預計，現貨黃金2026年的目標價為每盎司4,950美元。
白銀首次突破每盎司80美元大關
銀價在首次突破每盎司80美元大關後，大幅回落。較早前，現貨白銀跌約4.7%，報75.40美元，仍然在每盎司70美元以上。
白銀亦是太陽能電池板、數據中心和電子產品等產品的重要組成部分。據彭博報道，白銀庫存接近歷史最低水平，存在供應短缺的風險，這可能會影響多個行業。
對於白銀庫存短缺，Tesla（特斯拉）行政總裁馬斯克（Elon Musk）周六在社交媒體上表示，「這個趨勢不是很好。許多工業生產過程中都需要用到銀。（This is not good. Silver is needed in many industrial processes.）」
