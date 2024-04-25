黃金價格走勢／黃金投資／黃金買賣2024｜ 國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。

黃金2024｜紐約期金 升穿2400美元

截至4月25日下午3時30分，紐約期金每安士報2,333美元，跌0.17%；現貨金於每安士報2,322美元，升0.26%。

目前其他大行亦對金價前景看法正面，花旗早前曾預期金價可以在未來半年至1年觸及3,000美元；滙豐及摩通則預料金價可以挑戰2,500美元。

黃金2024｜ 黃金趨勢分析

黃金2024｜瑞銀：黃金價格有潛在45%升值空間

瑞銀報告指，全球風險加劇，地緣政治局勢緊張，各國央行買入黃金，實行多元化配置，成為近年主導金價變動的主要因素。如果新興市場央行將超過10%的儲備配置為黃金，需要購入大約12萬億美元的黃金，相當於目前黃金市值的75%，相信央行強勁的購金潮大概率會持續。

該行又指，黃金將被加密貨幣替代的擔憂不再，黃金繼續被視為避險資產和投資組合多元化工具，而加密貨幣則更像是一種風險投資。

瑞銀補充，金價之前雖然屢創新高，但經通脹調整後，黃金距離實際價格的歷史高點，仍相差40%，因此與其他實物資產如股票相比，價格並不高。而黃金股的估值偏低，市盈率比正常水平低40%。同黃金價格的正常系數比較，股價應上漲45%。

黃金2024｜DWS：提高金價目標至2,400美元

DWS全球首席投資總監Bjorn Jesch表示，DWS提高金價目標，預計2025年3月底前金價將達至每安士2,400美元，主要是相信持續的需求，以及更寬鬆的貨幣政策可作支撐。

同時，市場正在消化降息預期，亞洲部分國家的特殊需求、央行強勁買盤加上地緣政治風險加劇，以及全球流動性增加均持續支撐金價。

黃金2024｜FXStreet：不排除金價或能漲至2370美元

FXStreet分析師Dhwani Mehta表示，各國央行近期公布爭持黃金，黃金購買量激增抵消了美國非農就業數據帶動的美聯儲鷹派押注，亦預計全球央行將在今年晚些時候大舉買入黃金。Mehta補充，若黃金買家成功頂住修正壓力，並突破2350美元/盎司心理位，那麼不能排除金價出現新一波反彈並漲向每安士2,370美元的可能性。

黃金2024｜ 花旗：6至12個月目標價每安士3000美元

花旗分析指，將黃金和白銀的0至3個月價格目標，分別上調9%和16%，目標價分別為每安士2,400美元和每安士28美元。

此外，花旗亦上調黃金和白銀的6至12個月看漲情景目標價格上限，分別達到每安士3,000美元和32美元。