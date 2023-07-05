金價預測｜美加息周期快完 渣打料金價上望2050美元

美國聯儲局發表議息紀錄前，市場觀望加息周期是否完結，金價走勢平穩，每安士現報1,934.65美元，升0.3%，6月初以來，黃金交易所買賣基金(ETF)持有量明顯下降，連續11交易量下跌，反映投資者興趣減弱。
美本月加息機會率86%
聯儲局早前暗示年底前仍會加息兩次，合共0.5厘，料可支持美元造好，利率期貨顯示，7月維持利率5至5.25厘的機會率為13.8%，較一周前減4.4個分點，較一個月前少20.7個百分點。加息0.25厘，至介乎5.25至5.5厘的機會率為86.2%，較一周前多4.4個百分點，較1個月前增33.8個百分點。
渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪對外電指，市場有兩種觀點，第一是美國經濟很可能避免衰退，因而主張經濟將呈現「不著陸」情景，股市表現將持續攀升；另一種看法認爲，嚴重衰退將來臨之際，根本不值得持有風險性資產。他認爲，美國經濟未來12個月陷入衰退的機會率爲70%，但預估衰退時間點可能推遲到明年第一季。而市場預期聯儲局年底前暫停加息，並將保持觀望，明年上半年隨經濟衰退風險浮現而轉為減息，減息將對美元走勢構成利空，從而推動黃金價格走強。
美匯指數3個月目標102.4
該行預計美匯指數將窄幅震盪，未來3個月目標價爲102.4，隨後可能恢復下行走勢，未來12個月料下試100.8；聯儲局加息周期來到尾聲，預計市場焦點將轉向經濟衰退風險，金價在上半年一波上升後走勢趨緩，並看好黃金中長期前景，未來12個月黃金目標價為每安士2,050美元，即較現水平有6%的升幅。
澳新銀行的經濟學家認為，強勁的經濟活動將令聯儲局在短期內保持鷹派，金價可能調整，但預期聯儲局今年下半年結束加息周期，中長期料對金價有利。