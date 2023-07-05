金價預測｜美加息周期快完 渣打料金價上望2050美元

美國聯儲局發表議息紀錄前，市場觀望加息周期是否完結，金價走勢平穩，每安士現報1,934.65美元，升0.3%，6月初以來，黃金交易所買賣基金(ETF)持有量明顯下降，連續11交易量下跌，反映投資者興趣減弱。

美本月加息機會率 86%

聯儲局早前暗示年底前仍會加息兩次，合共0.5厘，料可支持美元造好，利率期貨顯示，7月維持利率5至5.25厘的機會率為13.8%，較一周前減4.4個分點，較一個月前少20.7個百分點。加息0.25厘，至介乎5.25至5.5厘的機會率為86.2%，較一周前多4.4個百分點，較1個月前增33.8個百分點。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪對外電指，市場有兩種觀點，第一是美國經濟很可能避免衰退，因而主張經濟將呈現「不著陸」情景，股市表現將持續攀升；另一種看法認爲，嚴重衰退將來臨之際，根本不值得持有風險性資產。他認爲，美國經濟未來12個月陷入衰退的機會率爲70%，但預估衰退時間點可能推遲到明年第一季。而市場預期聯儲局年底前暫停加息，並將保持觀望，明年上半年隨經濟衰退風險浮現而轉為減息，減息將對美元走勢構成利空，從而推動黃金價格走強。