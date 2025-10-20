金價｜賣金4大途徑及注意事項　精選銀行商戶買賣價一覽

受地緣政治局勢及美國聯儲局啟動減息周期等因素影響，黃金價格今年屢創新高，現貨金價更一度突破每盎司4,300美元，年內累計升幅已超過六成。面對黃金持續升值，相信不少人都「心郁郁」，想把手上的實金及飾金沽售。《am730》特此整理本地主要黃金沽售途徑，並列出交易時需注意的事項，助大家精明兼安心地變現黃金資產。
賣金懶人包｜金價如何計算？
黃金的價格主要取決於其重量與當前市場金價。需注意的是，不同回收商每日的報價可能有所差異，建議買賣黃金時可以參考香港黃金交易所的公布，或查詢大型金行及部分銀行的即時金價作為依據。
在計算一件黃金飾品的總價時，通常會包含幾個主要部分，其基本公式為：「黃金重量×當日金價＋手工費＋佣金」。以下舉例具體說明：若某日金價為每両32,270港元，一件黃金飾品重量為0.267両，其黃金價值為8,616港元(即0.267両× 32,270港元)。假設需另計2%作為佣金，並加上300港元手工費，那麼這件首飾的總價計算如下：
(0.267両×32,270港元)+(黃金價值×2%)+300港元=約9,088港元。
此外，必須了解買入與賣出價格的區別。當您賣出黃金時，回收商採用的「回收價」通常會低於市場上您買入新金飾的「賣出價」。而當您買入黃金時，最終支付的價格則是以金行的實時牌價為基礎，再加上相關的工費及佣金等額外成本等。
賣金懶人包｜4大沽金途徑
若你計劃沽出手上的黃金飾品或實金，香港市場主要提供以下四種途徑，各有其優劣與注意事項：
一、銀行：安全但限制多
銀行如中銀香港或恒生銀行等提供實金回收服務，最大優點是安全可靠，且款項通常可即日過數。然而，其手續較為繁複，且收金範圍限制較多，一般僅回收該銀行自行發售的金條或金幣，並要求保留原裝證書及包裝。
二、金行與珠寶店：方便但價格較低
傳統金行如周大福、周生生等提供黃金回收服務，分店網絡廣泛，交易流程迅速。不過，其回收價通常較低，並且會收取約2%的佣金以及4%至10%不等的火耗費。若出售非該品牌產品，可能產生額外費用。最終金額取決於實物的成色、重量、品牌及折損狀況，賣家需有心理準備，實收金額可能低於預期。
三、黃金回收專門店：價格較高但須謹慎
例如上環忠記、油麻地材記等專門從事黃金回收的店鋪，其優點是提供現金交收，且回收金價通常比一般金行較高，各類舊金飾、甚至損壞金器皆可回收。缺點在於收費透明度可能較低，因此務必選擇信譽良好的店家，並建議現場取得即時報價再進行交易。
四、網上平台：自由定價但風險高
如Facebook Marketplace及Carousell等二手交易平台，允許賣家自由定價，且通常不收取佣金與火耗費。然而，此途徑風險最高，既無交易保障，亦需慎防詐騙。若選擇此方式，建議僅交易低價金飾，並於交收時特別注意人身與財物安全。
賣金懶人包｜4大注意事項
計劃沽售黃金時，為保障自身權益並爭取最合理的價格，建議留意以下幾點：
一、掌握黃金資訊
回收價格直接受黃金的純度(如24K、22K、18K)與實際重量影響。交易前，建議自行測量重量，並確認金飾上的純度標記(例如「999」），以避免價值被低估。
二、緊貼市場金價
金價每日波動，沽金前應主動參考香港黃金交易所、大型金行或銀行的即時金價作為基準。同時務必「貨比三家」，利用部分金舖或回收店提供的免費報價服務，收集足夠資訊後再選擇最滿意的價格進行交易，不應因貪圖方便而急於成交。
三、備妥身份證明文件
根據香港法例，黃金買賣屬於「指定非金融業務和專業」，對於涉及較大金額的交易，商戶有責任進行客戶身份識別。此外，基於風險管理及確認黃金來源的需要，商戶可能會要求你出示及登記身份證資料，甚至拍照或簽署聲明，以確保交易紀錄透明可查。
四、留意各項費用並留意金飾狀況
部分商戶可能會收取加工費或折舊費，對於非足金或設計複雜的飾金尤為常見，成交前務必詢問清楚。此外，為維持最佳的回收價值，應盡量保持金飾的完整性，並注意表面是否附有異物。同時需知悉，店家為驗證真偽，可能會以剪開或火燒的方式進行檢測，因此平日妥善保管、避免金飾損壞或氧化至關重要。
賣金懶人包｜銀行/商戶金粒金條比較
|商戶
|每両買入價(港元)
|每両賣出價(港元)
|中銀香港9999實金
|39,459元
|39,599元
|恒生9999金條
|39,660元
|40,160元
|周生生足金金條
|38,830元
|42,480元
|周大福金粒
|38,830元
|42,490元
|謝瑞麟足金金條
|38,840元
|42,480元
|上海商業銀行
|39,400元
|39,900元
|六福9999金粒
|38,830元
|42,480元
|粵港澳湛周生生999.9金條
|38,850元
|47,030元
|金至尊金粒
|38,830元
|42,480元
以上資料截至2025年10月20日下午6時。資料僅供參考，以機構最新公布為準。
賣金懶人包｜商戶飾金價格比較
|商戶
|每両買入價(港元)
|每両賣出價(港元)
|每両換貨價(港元)
|周生生
|37,880元
|47,050元
|39,050元
|周大福
|37,880元
|47,100元
|38,880元
|謝瑞麟
|37,890元
|47,050元
|-
|粵港澳湛周生生
|37,900元
|47,030元
|39,070元
以上資料截至2025年10月20日下午6時。資料僅供參考，以機構最新公布為準。