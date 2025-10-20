金價｜賣金4大途徑及注意事項　精選銀行商戶買賣價一覽

受地緣政治局勢及美國聯儲局啟動減息周期等因素影響，黃金價格今年屢創新高，現貨金價更一度突破每盎司4,300美元，年內累計升幅已超過六成。面對黃金持續升值，相信不少人都「心郁郁」，想把手上的實金及飾金沽售。《am730》特此整理本地主要黃金沽售途徑，並列出交易時需注意的事項，助大家精明兼安心地變現黃金資產。

賣金懶人包｜ 4大沽 金途徑 若你計劃沽出手上的黃金飾品或實金，香港市場主要提供以下四種途徑，各有其優劣與注意事項： 一、銀行：安全但限制多 銀行如中銀香港或恒生銀行等提供實金回收服務，最大優點是安全可靠，且款項通常可即日過數。然而，其手續較為繁複，且收金範圍限制較多，一般僅回收該銀行自行發售的金條或金幣，並要求保留原裝證書及包裝。 二、金行與珠寶店： 方便但價格較低 傳統金行如周大福、周生生等提供黃金回收服務，分店網絡廣泛，交易流程迅速。不過，其回收價通常較低，並且會收取約2%的佣金以及4%至10%不等的火耗費。若出售非該品牌產品，可能產生額外費用。最終金額取決於實物的成色、重量、品牌及折損狀況，賣家需有心理準備，實收金額可能低於預期。 三、黃金回收專門店：價格較高但須謹慎 例如上環忠記、油麻地材記等專門從事黃金回收的店鋪，其優點是提供現金交收，且回收金價通常比一般金行較高，各類舊金飾、甚至損壞金器皆可回收。缺點在於收費透明度可能較低，因此務必選擇信譽良好的店家，並建議現場取得即時報價再進行交易。 四、網上平台：自由定價但風險高 如Facebook Marketplace及Carousell等二手交易平台，允許賣家自由定價，且通常不收取佣金與火耗費。然而，此途徑風險最高，既無交易保障，亦需慎防詐騙。若選擇此方式，建議僅交易低價金飾，並於交收時特別注意人身與財物安全。

賣金懶人包｜4大 注意事項 計劃沽售黃金時，為保障自身權益並爭取最合理的價格，建議留意以下幾點： 一、掌握黃金資訊 回收價格直接受黃金的純度(如24K、22K、18K)與實際重量影響。交易前，建議自行測量重量，並確認金飾上的純度標記(例如「999」），以避免價值被低估。 二、緊貼市場金價 金價每日波動，沽金前應主動參考香港黃金交易所、大型金行或銀行的即時金價作為基準。同時務必「貨比三家」，利用部分金舖或回收店提供的免費報價服務，收集足夠資訊後再選擇最滿意的價格進行交易，不應因貪圖方便而急於成交。 三、備妥身份證明文件 根據香港法例，黃金買賣屬於「指定非金融業務和專業」，對於涉及較大金額的交易，商戶有責任進行客戶身份識別。此外，基於風險管理及確認黃金來源的需要，商戶可能會要求你出示及登記身份證資料，甚至拍照或簽署聲明，以確保交易紀錄透明可查。 四、留意各項費用並留意金飾狀況 部分商戶可能會收取加工費或折舊費，對於非足金或設計複雜的飾金尤為常見，成交前務必詢問清楚。此外，為維持最佳的回收價值，應盡量保持金飾的完整性，並注意表面是否附有異物。同時需知悉，店家為驗證真偽，可能會以剪開或火燒的方式進行檢測，因此平日妥善保管、避免金飾損壞或氧化至關重要。

賣金懶人包｜ 銀行/商戶 金粒金條 比較 商戶 每両買入價(港元) 每両賣出價(港元) 中銀香港9999實金 39,459元 39,599元 恒生9999金條 39,660元 40,160元 周生生足金金條 38,830元 42,480元 周大福金粒 38,830元 42,490元 謝瑞麟足金金條 38,840元 42,480元 上海商業銀行 39,400元 39,900元 六福9999金粒 38,830元 42,480元 粵港澳湛周生生999.9金條 38,850元 47,030元 金至尊金粒 38,830元 42,480元 以上資料截至2025年10月20日下午6時。資料僅供參考，以機構最新公布為準。

賣金懶人包｜ 商戶飾金價格比較 商戶 每両買入價(港元) 每両賣出價(港元) 每両換貨價(港元) 周生生 37,880元 47,050元 39,050元 周大福 37,880元 47,100元 38,880元 謝瑞麟 37,890元 47,050元 - 粵港澳湛周生生 37,900元 47,030元 39,070元 以上資料截至2025年10月20日下午6時。資料僅供參考，以機構最新公布為準。