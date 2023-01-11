金價8個月高位徘徊 會上望4000美元？

金價8個月高位徘徊，有投資者估計價格會觸及2500美元至4000美元。（資料圖片）

黃金價格在今年初開局以來升勢強勁，昨日現貨金更一度觸及8個月高位，見每盎士1,881.5美元，主要受惠中國人民銀行連月增持黃金，加上世界黃金協會（WGC）數據顯示，去年12月全球黃金交易所買賣基金（ETF）淨流出量減慢至4噸所致。

聯儲局主席鮑威爾未就未來息率走勢提供更明確路徑，令美元偏軟，現貨金最新在8個月高位附近徘徊每盎士1,875.01美元。紐約期金低收0.1%，報每盎司1,876.5美元。

有技術分析指出，黃金最近升勢受到市場關注，不過自2021年以來，1,875美元都是重大阻力位，若出現突破，下一個關注水平是1,908美元，正好是俄羅斯入侵烏克蘭前的金價。不過交易員仍相信，金價今輪升浪有望挑戰2,000美元大關。

1875 美元重大阻力位

瑞士亞洲資本（Swiss Asia Capital）執行董事兼首席投資總監Juerg Kiener去年底接受《CNBC》節目《Street Signs Asia》專訪時直言，金價明年可能觸及2,500美元至4,000美元。

他表示，金市很有機會出現大幅波動，「幅度不會只有10%或20%」，「真的會創新高」。他解釋，2023年第一季，很多經濟體恐面臨「些微衰退」，央行將因此放慢加息步伐，唯一吸引所有央行持有的資產正是黃金。

他提到，世界各地通脹居高不下，投資者自然會關注黃金，「黃金是抗通脹利器，碰上停滯性通脹會有驚人的收穫，拿來擴充投資組合再好不過。」

Slatestone Wealth資深市場策略師Kenny Polcari不認為金價今年可以升超過一倍，「我沒有4,000美元的目標價，但我樂見其成。」他說金價1,900美元會遇阻力然後而回落，金價取決於全球加息對通脹的影響。

黃金是抗通脹利器

奧地利第一儲蓄銀行（Erste Bank）最新認為，雖然美國聯儲局去年頻頻加息，但今年首季扣除通脹的實質債券收益率仍為負數，故有利金價上漲，並料今年第一季金價將輕微上升至1,890美元。

花旗銀行看法更為進取，指美國經濟陷入衰退，黃金將迎來新一波交易高峰，價格今年底有機會見2,000美元。

WGC數據顯示，去年12月全球黃金ETF雖然連續第8個月錄淨流出，但淨流出量放緩至4噸。其中北美基金錄得自去年4月以來首次增持，數量為9噸；亞洲基金小量增持0.8噸黃金；歐洲基金月內則淨流出14噸黃金。

總結去年全年，全球黃金ETF持倉量按年減少110噸，相當於淨流出30億美元；截至年底止資產管理規模（AUM）為3,473噸，即折合約2,030億美元，又以北美和亞洲上市基金需求最為疲弱。WGC預期，市場正估計，全球經濟將現溫和衰退，而由於金價在過去7次經濟衰退中，有5次都錄得正回報，所以今年金價未來12個月走勢有機會穩中偏好。