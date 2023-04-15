金匯前瞻｜大行唱好 目標見2300美元 金價伺機挑戰歷史新高

本港貴金屬相關股份造好，港銀控股(8162)爆升32.5%，收報0.204元，成交565萬元，中國白銀(815)、中國黃金國際(2099)、靈寶黃金(3330)漲4.7%至5.8%，SPDR金ETF(2840)揚0.8%或11.5元，收1,488元，成交4,116萬元；價值黃金(3081)升0.4%，報48.78元。

美國經濟數據疲弱，經濟恐陷衰退，成聯儲局暫緩加息理據，資金率先流入黃金避險，金價直撲歷史高位，周四每安士收報2,055.3美元見歷來第二高，昨曾高見2,061.55美元，較2020年8月創下的2,069.4美元收市新高，以及歷史高位2,075美元僅一步之遙。

今年累漲逾12%

至於金價至昨晚上8時報2,047.4美元，回吐0.4%，今年以來暫累漲逾12%，而銀價每安士昨曾報26.1美元，揚0.7%。美匯指數險守100，曾報100.92，下滑0.1%為約1年低，今年以來暫累跌2.5%。

FXStreet分析師Dhwani Mehta發表文章指，在黃金4小時圖中，由於相對強弱指標(RSI)出現超買，金價可能從上升楔形阻力回落，另留意美國稍後公布的數據，將影響美元及黃金走勢。倘黃金突破2,050美元關，有望挑戰2,070美元，並進一步上試2,075美元歷史高，建議「逢低買入」。

花旗料金價未來12個月目標價2,300美元，主要美元強勢減弱，通脹亦隨著油價回落而減弱，加上內地及俄羅斯增購黃金帶動。