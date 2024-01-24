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財經
2024-01-24 23:07:02

金沙主席辭任CEO調任非執董 王英偉任行政副主席

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金沙主席辭任CEO調任非執董 王英偉任行政副主席

71歲的王英偉現時為香港電影發展局的主席。(網上圖片)

金沙中國(1928)宣布，羅伯特‧戈德斯坦(Robert Glen Goldstein)將不再擔任行政總裁，惟將繼續擔任董事會主席及提名委員會主席，並獲調任為非執行董事。同時，王英偉獲委任為行政副主席，鄭君諾獲委任為行政總裁兼總裁，孫敏其獲委任為行政副總裁兼財務總裁，而韋狄龍獲委任為行政副總裁、首席法律顧問兼公司秘書，今日起生效。

71歲的王英偉為金沙執行董事，自201511月起直至20202月為止，曾擔任公司的總裁兼首席營運總裁。現時為香港電影發展局的主席、香港浸會大學基金的榮譽主席、香港國際電影節協會有限公司、亞洲電影大獎學院及香港公共行政學院的主席兼董事、太平洋地區經濟理事會的榮譽主席兼董事及澳門政府旅遊發展委員會成員。王英偉將就擔任公司行政副主席每年收取酬金315萬美元，以及每年最高157.5萬美元的獎勵。

王英偉曾於多家從事物業發展及建造業務的香港上市公司擔任高級管理職位，包括新昌集團、嘉華國際、恒基中國集團及瑞安集團。

金沙主席辭任CEO調任非執董 王英偉任行政副主席

金沙中國宣布多項人事變動。(資料圖片)

金沙中國｜鄭君諾任行政總裁

48歲的鄭君諾2020221日起為公司的首席營運總裁，亦為執行董事，亦為嘉里建設(683)的獨立非執行董事。鄭君諾於20137月加入LVS及金沙，出任全球博彩戰略高級副總裁，並由20153月至20202月擔任首席事務長。加入金沙前，鄭先生曾於瑞銀任職14年，出任不同要職，包括常務董事、香港證券研究部門主管以及中國證券研究部門主管。鄭君諾將就擔任公司行政總裁兼總裁每年收取酬金240萬美元，以及每年最高288萬美元的獎勵。

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