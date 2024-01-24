金沙主席辭任CEO調任非執董 王英偉任行政副主席

金沙中國(1928)宣布，羅伯特‧戈德斯坦(Robert Glen Goldstein)將不再擔任行政總裁，惟將繼續擔任董事會主席及提名委員會主席，並獲調任為非執行董事。同時，王英偉獲委任為行政副主席，鄭君諾獲委任為行政總裁兼總裁，孫敏其獲委任為行政副總裁兼財務總裁，而韋狄龍獲委任為行政副總裁、首席法律顧問兼公司秘書，今日起生效。 71歲的王英偉為金沙執行董事，自2015年11月起直至2020年2月為止，曾擔任公司的總裁兼首席營運總裁。現時為香港電影發展局的主席、香港浸會大學基金的榮譽主席、香港國際電影節協會有限公司、亞洲電影大獎學院及香港公共行政學院的主席兼董事、太平洋地區經濟理事會的榮譽主席兼董事及澳門政府旅遊發展委員會成員。王英偉將就擔任公司行政副主席每年收取酬金315萬美元，以及每年最高157.5萬美元的獎勵。

王英偉曾於多家從事物業發展及建造業務的香港上市公司擔任高級管理職位，包括新昌集團、嘉華國際、恒基中國集團及瑞安集團。