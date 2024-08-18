金沙半年多賺2.1倍 五大業務淨收益齊升

集團各項業務的淨收益均錄增長，娛樂場錄26.98億美元，多24.8%，主要由於各物業的訪客量增加，令桌面博彩及角子機收入增加，部分被轉碼贏額及角子機贏款率減少所抵銷。客房則錄3.93億美元淨收益，增16.3%；購物中心錄2.31億美元，升3.1%；餐飲錄1.35億美元，多29.8%；會議、渡輪、零售及其他錄9,400萬美元，升38.2%。

5 間酒店入住率增 部分房價跌

集團旗下5間酒店的入住率均上升，澳門威尼斯人錄97%，多6.6個百分點，日均房價則跌3.8%，至200美元；澳門倫敦人入住率95.5%，增31.4個百分點，日均房費191美元，少8.6%；澳門巴黎人入住率95.5%，多7.6個百分點，日均房費151美元，跌3.2%；澳門百利宮入住率86.8%，多11.1個百分點，日均房價486美元，少3%；澳門金沙入住率98.8%，增6個百分點，日均房費174美元，多3.6%。

繼續進行澳門倫敦人二期翻新

金沙指，澳門政府於2022年12月底及2023年1月初取消有關新冠肺炎疫情及一般旅遊限制政策，自此旗下綜合度假村的訪客量及業務有所改善。上半年內地訪澳旅客總數為1,150萬人次，按年增加約52.9%；澳門上半年博彩毛收入1,138億澳門元，多約41.9%。集團將繼續進行澳門倫敦人二期工程，包括翻新喜來登及康萊德酒店大樓的客房、升級博彩區，以及增加新景點、餐飲、零售及娛樂選擇，估計總成本為12億美元，預期明年初大致完工。