金源米業：大米價格短期可望穩定緩升不暴跳

金源米業（677）行政總裁林世豪接受傳媒訪問時預期，由於大米今年收成不俗，雖然肥料成本和運費較兩年前顯著上升，但米價短期內可穩定緩升，不會暴跳。

林世豪在東方日報的訪問中表示，肥料雖然由早前每噸240美元以上回落，但是上周仍達213美元一噸，為2021年以前正常情況的2倍多。不過印度米今年大豐收，佔產量大部分的商品米（含一定比例碎米，港人吃的米完全無）逐漸有散貨壓力，否則不夠地方儲存，所以菲律賓的需求會得到一定滿足，印度米價亦已見下降。泰國米則未見散貨沽壓，原因是中國增購碎米作釀酒等工業用途和飼料，世界各地的庫存亦不見明顯下降。

他又說，本港進口米分別約50%及25%是泰國和越南的茉莉香米，一年一造，其價格應在這兩個多月「穩步向上」，因為從今年的進口數字推斷，本港進口商已在較早前因應糧食供應緊張而增加入貨。新一造每年10月底開始收割，現在要觀察產地有沒有旱災或水災，11月中開始運抵本港時就見真章。

作為香港老牌食米供應商金源米源，林世豪認為其面對挑戰，似乎是更多港人年均食米量逐漸下跌，及遊客絕迹打擊來自食肆的需求。金源米業市場份額有逆市提高，主要靠擴大產品種類和增強服務，提高毛利率。

至於旗下的越南Circle K便利店的發展，他未有透露目標何時扭虧，但強調仍對前景充滿信心，志在遍布全國，現階段會先以胡志明市和河內兩座南北大城搶攻周邊省市，以本港740萬人都有超過1,300家便利店，3月底越南Circle K才383家，連河內和胡志明市都未開夠，之後再放眼全國。配送中心和冷鏈會按情況適當地加碼投資，並強調以米業盈利持續投資便利店行之有效。林世豪透露，越南Circle K，正與港企Zeek合作，提供外送服務同時關掉一些經營未如預期的分店，把握疫下租金跌轉戰其他地段，為疫後當地人收入增長的機遇做好準備。