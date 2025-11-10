金發局就大宗商品市場倡三大建議 指「一帶一路」帶來更廣闊機遇。

香港金融發展局(金發局)發表《釋放香港潛能：擴展大宗商品市場的增長前景》研究報告，指香港若能進一步拓展其大宗商品市場，不僅能提升本港經濟韌性，更能在日益複雜且相互關聯的格局中鞏固其國際金融中心的地位。
金發局表示，大宗商品市場通常可分為實物交易與商品期貨交易兩大範疇。即便蓬勃發展的期貨市場未必需要強大的現貨市場作為基礎，但現貨市場能通過凝聚終端用戶需求顯著激活期貨交易。因此，香港在開拓大宗商品期貨交易之前，應當優先加強大宗商品現貨交易基礎，逐步增加對相關衍生品的需求，培育更具活力的大宗商品期貨市場。
報告又指，憑藉雄厚的黃金交易基礎，並依託內地對鐵礦石、銅及鋁的強勁需求，香港在這些大宗商品展現出顯著的增長潛力。全球能源轉型的持續推動催生了對可持續性能源前所未有的需求，同時「一帶一路」倡議也為大宗商品交易帶來了更廣闊的機會。對於拓展大宗商品市場，報告提出三大建議，其中包括：加強香港大宗商品市場生態圈；聚焦發展主要市場的重要大宗商品；以及增強內地與香港大宗商品市場的互聯互通。
金發局主席洪丕正表示，面對動盪多變的全球局勢，製造商正分散佈局以降低風險並建立穩定供應鏈，全球基本金屬的需求亦隨之轉變。當前形勢下 ， 香港作為中立以及可信賴的戰略性貿易樞紐地位將更受青睞。他又補充道，內地正加快大宗商品市場開放步伐，香港在此轉型過程中可發揮關鍵作用。