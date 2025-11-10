金發局就大宗商品市場倡三大建議 指「一帶一路」帶來更廣闊機遇。

香港金融發展局(金發局)發表《釋放香港潛能：擴展大宗商品市場的增長前景》研究報告，指香港若能進一步拓展其大宗商品市場，不僅能提升本港經濟韌性，更能在日益複雜且相互關聯的格局中鞏固其國際金融中心的地位。

金發局表示，大宗商品市場通常可分為實物交易與商品期貨交易兩大範疇。即便蓬勃發展的期貨市場未必需要強大的現貨市場作為基礎，但現貨市場能通過凝聚終端用戶需求顯著激活期貨交易。因此，香港在開拓大宗商品期貨交易之前，應當優先加強大宗商品現貨交易基礎，逐步增加對相關衍生品的需求，培育更具活力的大宗商品期貨市場。