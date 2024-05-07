金發局與卡塔爾金融中心合作　共同促進雙方金融業發展

金發局宣布，與卡塔爾金融市場管理局(Qatar Financial Centre Authority或QFCA) 於 2024 年 5 月 6 日簽署諒解備忘錄，以促進卡塔爾金融中心和香港在金融領域的合作，加強雙方關係。
諒解備忘錄由金發局行政總監區景麟博士及卡塔爾金融中心行政總裁Yousuf Mohamed Al-Jaida先生簽署，並由香港財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生、金發局副主席馮華健先生, SBS, SC, KC, FCIArb, JP、QFC首席金融服務總監Henk Jan Hoogendoorn先生、QFC首席財務及稅務總監Hamed Al-Saadi先生和QFC首席營運總監Abdulla Mohamed Al-Hajri先生見證簽署儀式。
根據諒解備忘錄，金發局將與卡塔爾金融中心在多個領域展開合作，包括最佳實踐模式與知識共享、合辦專業培訓工作坊和交流計劃、探討與雙方有關的焦點議題，及促進代表團到訪。此外，雙方將就國際金融服務活動與產品的市場趨勢和監管發展作重要資訊交流；並合辦市場推廣活動，加強不同金融服務領域的聯繫。
Yousuf Mohamed Al-Jaida先生強調該諒解備忘錄別具意義，他指很高興與金發局正式建立合作夥伴關係，這是強化卡塔爾和香港金融業聯繫的一個重要里程碑，希望透過合作和知識共享，促進雙方市場的創新與成長；並攜手推動正面影響，為金融服務業持續發展作出貢獻。
馮華健表示，與卡塔爾金融市場管理局建立策略夥伴關係，為雙方在意見交流和聯合舉措方面奠定基礎，希望透過交流最佳行業準則和監管發展，創造惠及雙方金融市場的獨特機遇。該次合作不但聯繫兩地金融中心，也反映兩地追求卓越的共同願景，並有望增強大家在全球金融領域的競爭優勢。