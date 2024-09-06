金管局中止恒生李碩騰牌照9個月　涉偽造客戶定存申請李碩騰簽名

金管局中止恒生李碩騰牌照9個月 涉偽造客戶定存申請表簽名

金管局公布，金融管理專員已經根據《銀行業條例》對恒生銀行客戶關係經理李碩騰採取紀律處分行動，暫時中止李碩騰載於金管局所備存的紀錄冊中的所有有關資料，為期9個月，即由2024年9月4日起至2025年6月3日止。 金管局指，據調查發現，李碩騰曾於2023年3月複印一名客戶在定期存款申請表上的簽名，試圖欺騙其任職銀行相信該表格是由該客戶簽署的。

涉偽造客戶定存申請表簽名 李碩騰向銀行提供書面陳述，表示有關客戶所簽署的表格上的交易金額不正確，他曾嘗試聯絡該客戶但未果，他亦被告知，如果客戶當天無法重簽表格，她將無法以優惠利率敍造定期存款，因此李碩騰承認為了一時方便，複印了表格上附客戶簽名的一頁，並表示對自己的錯誤行為感到悔意。

但在金管局調查期間，李碩騰推翻其向銀行所作的陳述，並聲稱對此事沒有記憶，而且將責任推卸給其他職員，並聲稱他的書面陳述是在壓力下所作出。 金管局：近期個案數量呈上升趨勢 金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，偽造客戶簽名屬不誠實行為，令人懷疑有關人士是否進行受規管活動的適當人選。金管局注意到近期涉及偽造客戶簽名的執法個案數量呈上升趨勢，正與香港銀行公會合作，提醒銀行須透過定期培訓，在其銷售團隊建立堅實的合規文化。