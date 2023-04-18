金管局人事變動　許懷志升助理總裁下周履新

【16:45更新】金管局今日(18日)宣布，財政司司長根據外匯基金諮詢委員會轄下管治委員會的建議，批准委任許懷志為助理總裁(外事)，於2023年4月24日生效，接替於2022年11月1日起出任副總裁的陳維民。許懷志在2017年2月加入金管局擔任高級經理(市場發展)，並由2020年3月起出任主管(市場發展)，其職責包括制定及落實各項促進香港金融業發展的措施。許懷志獲委任為助理總裁(外事)後，主要職責範疇包括推動香港國際金融中心發展及內地和香港金融合作，並監督金管局參與國際論壇和組織的工作。

------

【12:40更新】據本地傳媒《信報》引述報道，金管局將有人事變動，該局主管（市場發展）許懷志，將升任助理總裁（外事），接替去年底擢升為副總裁的陳維民。

報道指，有關安排需待財政司司長根據外滙基金諮詢委會轄下管治委員會的建議，作出批准後才正式認可。