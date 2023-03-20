金管局余偉文：有銀行在法規無要求下為銷售程序錄音　已鼓勵銀行檢視政策程序及做法

金管局總裁余偉文發表網誌，指最近參加國際結算銀行會議期間，與私人銀行及行業公會，就市場發展作交流，金管局已進一步釐清了資產及財富管理業三個主要領域的相關規定。 余偉文指，金管局最近已就相關的監管安排推進了幾項工作，指近期收到一些個案，顯示客戶在獲取銀行服務時受到延誤或遇到困難。這些情況通常都涉及具體執行問題，以致影響客戶體驗，故進一步釐清了資產及財富管理業三個主要領域的相關規定。

建議銀行就開戶免客戶填寫長冗長表格 余偉文表示，有私人銀行反映在客戶開戶及維持戶口方面遇到挑戰，尤其三個涉及打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（反洗錢）規定的主要範疇，即確立財富及資金來源、持續盡職審查，以及就反洗錢工作採用合規科技。 為讓私人銀行更具體了解如何落實上述原則，金管局新編製「注意事項」，建議銀行一方參考公開資料，如土地登記冊、公司網站等以對照客戶提供的資料，減少客戶需要提供的文件；亦透過與客戶日常聯繫，如定期探訪來收集和更新資料，以減少客戶需要提供資訊的頻率；以及在進行客戶盡職審查時，不會要求客戶提供數十年前的證明文件，或要求客戶填寫十數頁冗長的表格更新資料。

稱銀行能簡化程序減少銷售投資產品誤解 余偉文認為，除了保障投資者，客戶體驗也是平衡監管的重要指標，金管局最近進行了投資產品銷售程序的專題檢視，發現銀行的一些做法或對監管標準方面可能存在一些誤解，或會不必要地延長了銷售過程。 他指出，有銀行未有充分利用簡化產品風險披露的彈性，例如有些銀行只會在客戶認購的基金與以往曾認購的完全相同時，才肯採用簡化披露；部分銀行對客戶投資年期及風險集中方面，採取過度保守的門檻，導致錯誤發出投資產品「錯配警示」，需要啟動額外的處理程序；亦有私人銀行就一些交易，如純粹按客戶指示進行簡單產品的交易，進行合適性評估，但實際上，法規並沒有相關要求；甚至有零售銀行在一些法規沒有要求的情況下為銷售程序進行錄音。 就以上事件，余偉文鼓勵銀行檢視其政策、程序及做法，以及按適當情況簡化銷售程序。