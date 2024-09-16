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財經
2024-09-16 15:50:19

金管局債務工具中央結算系統　與澳門中央證券託管系統建直接聯網

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金管局債務工具中央結算系統　與澳門中央證券託管系統建直接聯網

金管局債務工具中央結算系統　與澳門中央證券託管系統建直接聯網

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香港金管局表示，為促進香港與澳門兩地債券市場的發展，和澳門金管局在9月16日聯合宣布，債務工具中央結算系統（CMU）與澳門金管局屬下負責營運的中央證券託管系統將建立直接聯網。直接聯網的正式啟動時間和具體安排將適時公布。

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余偉文：提升香港作為國際金融中心競爭力

香港金管局總裁余偉文表示，近年香港金管局逐步與鄰近多個金融市場建立互聯互通機制，加強區域合作，為各類金融業務特別是人民幣業務的發展引進更多機遇，提供境內外投資者更多樣化的投資產品，並進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力。在此基礎上，推動港澳兩地債券市場基礎設施互聯互通，是粵港澳大灣區金融市場協同發展的重要體現，並能發揮CMU作為超級聯繫人的作用，發展成為亞洲的國際中央證券託管平台。

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澳門金管局主席陳守信表示，債券市場是澳門特區政府拓展新金融業態、推動經濟適度多元的重要切入點，可為粵港澳大灣區建設等國家重要戰略部署提供另一融資渠道。透過與香港債券市場基礎設施聯通，澳門將能進一步發揮中國與葡語國家的橋樑作用，同時實現粵港澳大灣區金融市場和金融基礎設施互聯互通。

雙方表示，在直接聯網的安排下，香港投資者將可透過其在CMU的帳戶交收、結算及持有在澳門中央證券託管系統進行託管的債券，澳門投資者亦可透過其澳門中央證券託管系統的帳戶交收、結算及持有在CMU進行託管的債券。