金管局公布穩定幣「沙盒」參與名單 陳德霖旗下圓幣入選

金管局今日公布穩定幣發行人「沙盒」參與者名單，包括京東幣鏈科技；圓幣創新科技；及渣打銀行(香港)、安擬集團。金管局指，這些機構在評估過程中能夠展示在香港發展穩定幣發行業務的真實意願和合理計劃，以及在「沙盒」下的擬議運作會在限制範圍內和風險可控的情況下進行。

當中圓幣創新科技為金管局前總裁陳德霖創立的圓幣科技旗下子公司，公司表示將對其發行的港元穩定幣(HKDR)進行例如數字資產交易、跨境貿易支付等各類應用場景的測試。陳德霖指，公司會致力於提供創新解決方案，豐富金融基礎設施。圓幣科技首席執行官劉宇則指，團隊已經做好充分準備，通過與金管局密切溝通，展示技術實力、穩健風險管理能力，以及符合高監管標準的用戶友好型穩定幣解決方案。