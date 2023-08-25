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財經
2023-08-25 11:35:00

金管局公布金融科技推廣計劃　落實全面推展銀行數碼化

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圖片為金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏、副總裁阮國恒及主管（監管科技）李昊揚。

金管局周五（25日）公布新「金融科技推廣計劃」，進一步推動金融服務業應用金融科技。新推廣計劃聚焦財富科技、保險科技及綠色科技等金融科技業務領域，以及人工智能與分布式分類帳技術等科技類別，希望落實全面推展銀行數碼化。

落實全面推展銀行數碼化

金管局副總裁阮國恒表示，局方一直努力落實「全面推展銀行數碼化」措施，推動金融科技應用。新計劃不僅對銀行業，對整個金融服務業而言，都標誌着踏出重要一步，展示金融監管機構在推進香港成為領先金融科技中心的過程中，致力於創新的決心。

他續指，面向對象不單包括銀行，還涵蓋保險、財富管理和資本市場活動等領域，致力為香港建立一個可持續及包容的金融科技生態圈。

金管局公布金融科技推廣計劃，落實全面推展銀行數碼化。(資料圖片)

金管局未來12個月將推出一系列活動

未來12個月，金管局將推出一系列活動，包括設立「金融科技資訊平台」，讓金融科技生態圈中各持份者能更便捷聯繫；定期舉辦更多金融科技展示活動及圓桌會議；

舉辦特定金融科技領域的互動研討會及培訓課程；以及上載用例短片及發表研究報告，分享實務經驗和見解。

為「金融科技2025」策略一部分

金管局指出，在制定推廣計劃時，一直與證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局，以及不同金融界別的主要持份者緊密合作，協助金融機構落實金融科技應用。至於「金融科技推廣計劃」作為「金融科技2025」策略的一部分，金管局於2021年開展了「全面推展銀行數碼化」計劃，鼓勵銀行在業務運作流程中全方位數碼化。

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