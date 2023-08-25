金管局公布金融科技推廣計劃　落實全面推展銀行數碼化

金管局周五（25日）公布新「金融科技推廣計劃」，進一步推動金融服務業應用金融科技。新推廣計劃聚焦財富科技、保險科技及綠色科技等金融科技業務領域，以及人工智能與分布式分類帳技術等科技類別，希望落實全面推展銀行數碼化。

落實全面推展銀行數碼化

金管局副總裁阮國恒表示，局方一直努力落實「全面推展銀行數碼化」措施，推動金融科技應用。新計劃不僅對銀行業，對整個金融服務業而言，都標誌着踏出重要一步，展示金融監管機構在推進香港成為領先金融科技中心的過程中，致力於創新的決心。

他續指，面向對象不單包括銀行，還涵蓋保險、財富管理和資本市場活動等領域，致力為香港建立一個可持續及包容的金融科技生態圈。