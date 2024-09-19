金管局基本利率調低50點子至5.25厘　李達志：預期利率仍處較高水平｜美國減息

美國儲儲局宣布減息後，本港金管局亦宣布始跟隨減息。金管局基本利率調低50點子至5.25厘，即時生效。署理金管局總裁李達志表示，減息周期剛開始，預期在可見一段時間內，利率仍然處於較高水平。

金管局指，因應美國調低聯邦基金利率的目標區間50基點，當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是5.25%，而隔夜及一個月香港銀行同業拆息的五天移動平均數的平均值是3.21%，所以根據預設公式，基本利率設定於5.25%。