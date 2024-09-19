金管局基本利率調低50點子至5.25厘　李達志：預期利率仍處較高水平｜美國減息

美國儲儲局宣布減息後，本港金管局亦宣布始跟隨減息。金管局基本利率調低50點子至5.25厘，即時生效。署理金管局總裁李達志表示，減息周期剛開始，預期在可見一段時間內，利率仍然處於較高水平。
金管局指，因應美國調低聯邦基金利率的目標區間50基點，當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是5.25%，而隔夜及一個月香港銀行同業拆息的五天移動平均數的平均值是3.21%，所以根據預設公式，基本利率設定於5.25%。
美國減息｜鮑威爾：減息0.25厘獲共識 稱助經濟及就業市場穩健
美國減息｜聯儲局減息0.5厘 為超過4年來首次減息
美國減息不會影響香港金融穩定
署理金管局總裁李達志表示，美國進入減息周期不會影響香港金融穩定，但外圍貨幣政策環境不是完全同步，不排除環球金融市場出現波動，金管局會密切注意市場變化、美元及其他主要貨幣的息口走勢，對環球市場資金進出香港金融市場的影響，確保香港金融及貨幣穩定。
他又指，美息、本港市場利率水平，只是影響資金流入本港的其中一個因素，仍需視乎其他情況，包括各國經濟表現、地緣政治等，都影響投資者對資金流向興趣，並非利率環境稍為寬鬆，便有影響。他認為，減息對整體環境來說仍有支援，或要一段時間才見相關影響。
李達志：本地市場利率將有回落空間
李達志續指，香港貨幣和金融市場運作一直維持暢順，市場流動性平穩，港元匯率穩定，在兌換範圍內窄幅上落，港元拆息在聯繫匯率下整體上向美元利率趨近，特別是較長期限的拆息，而較短期拆息則受到本地市場資金供求影響。而在聯匯制度下，本地市場利率將有回落空間，對經濟有正面影響。