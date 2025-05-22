金管局夥土地註冊處開放數據 簡化物業估價及按揭批核

金管局今日公布，透過政府「授權數據交換閘」，成功將金管局「商業數據通」與土地註冊處連接(LR@CDI)，促進「商業數據通」參與銀行土地查冊流程的自動化。繼通過「授權數據交換閘」將「商業數據通」與公司註冊處連接(CR@CDI)後，此次連接再次滿足銀行對共享政府數據需求。 「商業數據通」參與銀行土地查冊自動化 銀行透過「商業數據通」與「授權數據交換閘」連接土地註冊處，可以運用應用程式介面(API)以更直接方式查閱土地和業主資料，簡化個人及企業客戶的物業估價、按揭和貸款批核流程，從而助銀行提升風險管理、改善客戶體驗及減省時間成本。

隨LR@CDI正式推出，「商業數據通」參與銀行亦可透過API，在已承按物業有再按押記/按揭文件交付土地註冊處辦理註冊時，查詢電子提示通知書，適時查閱與按揭貸款風險狀況相關的最新資訊。 李達志：助銀行優化風險管理 金管局副總裁李達志表示，推出LR@CDI標誌重要里程碑，可助銀行優化風險管理，為顧客提供更優質服務。當局會與數字政策辦公室(數字辦)攜手，與更多政府決策局及部門探索通過「商業數據通」和「授權數據交換閘」分享數據的機遇。

CR@CDI 月均數據傳輸約 150 萬次 金管局又指，自「商業數據通」與「授權數據交換閘」對接於去年8月全面投入運作以來，CR@CDI一直受銀行歡迎，使用量逐步增長，平均每月數據傳輸高達約150萬次。8間銀行正積極使用CR@CDI提升其在不同業務場景中的營運效率和風險管理能力，包括自動化網上開戶流程和進行客戶盡職審查。預期將有更多銀行加入「商業數據通」，利用API以更便捷方式獲取公司查冊紀錄。