金管局將三方面為數碼港元作準備 關注私隱及法律因素

金管局今日發表題為《「數碼港元」——邁出新一步》的政策立場文件，闡述對零售層面數碼港元或e-HKD的政策立場及未來發展路向，圖中為金管局副總裁李達志。(鍾式明攝)

金管局今日發表題為《「數碼港元」——邁出新一步》的政策立場文件，闡述對零售層面央行數碼貨幣(即「數碼港元」或e-HKD)的政策立場及未來發展路向。而「金融科技2025」策略的其中一個方向，是加強對數碼港元的研究工作，讓香港能作出充分準備。金管局已從技術及政策層面審視在港發行數碼港元的可行性，並分別就高層次技術設計，以及主要政策與設計事項進行兩輪市場諮詢。

冀成為法定貨幣 容許在香港發行

是次諮詢共收到75份回應，整體而言，回應者支持數碼港元，並認為具備潛力，能令支付更具成效，同時可推動數碼經濟發展。但需更深入探討私隱保障、法律考慮因素、應用場景等。該局指將按這次研究所得及相關意見而展開工作，為將來可能推出數碼港元作出準備，並將採取三軌道方式，包括第一軌道旨在為日後推出數碼港元奠定技術及法律基礎。將制定計劃，開發數碼港元兩層式結構中的批發層面。此外，亦將會檢視不同範疇，為修例作好準備，以將法律基礎賦予數碼形式的貨幣，令其成為法定貨幣，容許在香港發行。

第二軌道將與第一軌道並行，會在第二軌道深入研究用例，以及有關數碼港元的應用、執行及設計事項。將與不同持份者緊密合作，進行連串試驗以獲取實際經驗。

第三軌道關乎正式推出數碼港元，主要為歸納第一及第二軌道的階段性成果，從而作出更全面部署，並訂下推出數碼港元的時間表。進展將視乎第一及第二軌道工作實際進度，以及本地及國際市場的相關發展步伐。

余偉文：需更深入具體地探討

金管局總裁余偉文指，兩輪市場諮詢結果顯示數碼港元獲廣泛支持，亦同意回應所指，需更深入、具體地探討私隱保障等事項和發展應用場景。作為香港的中央銀行機構，金管局會竭力為發展數碼港元作好準備，將提供合適土壤使創新意念萌芽及成長，確保香港能繼續在環球金融領域擔當領導角色。