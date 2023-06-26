金管局展開檢討銀行三級制公眾諮詢　倡簡化制度增接受存款公司靈活度(更新)

金管局就已有40年歷史的銀行三級制，於周一（26日）發出檢討銀行三級制的公眾諮詢文件，確保因時制宜，及在維持進入銀行體系的靈活度與保障小存戶之間取得平衡。發出檢討銀行三級制的公眾諮詢文件。

就是次公眾諮詢，金管局總裁余偉文表示：「這次檢討的目標，是簡化香港銀行體系的結構，提升其在鞏固香港國際金融中心地位方面的重要角色，並激活接受存款公司類別的機構，增加它們在經營業務及滿足客戶需要方面的靈活度和效率。

金管局指，根據檢討結果，金管局建議將三級制簡化為二級制，包括保留持牌銀行為「第一級別機構」，並將接受存款公司併入第二級別，後者繼續稱為有限制牌照銀行；維持對「第二級別機構」的要求不變，包括最低資本要求（1億港元）；最低存款額要求（50萬港元）；以及存款期不受限制；以及為現有接受存款公司設立5年過渡期，以升格為「第二級別機構」（即有限制牌照銀行）或持牌銀行。

阮國恒稱簡化分級更合乎現實情況

金管局副總裁阮國恒亦於網誌《匯思》中表示，過去多年局方一直緊貼市場發展並調整相關監管措施，除自2001年全面撤銷利率管制外，亦分別在2001及2012年透過放寬市場准入標準，降低在香港設立銀行的門檻，讓持牌銀行的數量有序增加。

他續指，局方對接受存款公司和有限制牌照銀行的監管要求基本上沒分別，個別機構的監管安排則按業務風險而訂。簡化分級制度，不但更合乎現實情況，對相應的風險進行適切的監管，更能提高監管效率和效果，以確保業界有適切的環境不斷進步和發展，並繼續獲得香港以至全球客戶的信賴。