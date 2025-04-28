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財經
2025-04-28 16:59:35

金管局成立Cargox專家小組 研物流數據助中小企貿易融資

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金管局成立Cargox專家小組 研物流數據助中小企貿易融資

李達志(前排正中)與金管局助理總裁(金融基建)周文正(前排左一)及Cargox專家小組成員出席首次會議。

金管局今日宣布，成立Cargox專家小組，旨在善用貨運物流數據，優化貿易融資的數碼生態圈。Cargox建基於金管局的「商業數據通」，是一項為期數年的公私營合作項目，聚焦3個主要領域，包括善用貨運物流數據簡化及優化貿易融資流程；構建數碼方案，以提升中小企獲取貿易融資的機會；及探索與國際數據夥伴對接，便利香港銀行的貿易融資用例。

為達成以上目標，金管局成立專家小組，匯聚來自貨運物流數據提供方、貿易協會、銀行、信貸資料服務機構及政府機關的業內專家和主要持份者。專家小組將於2025年年底前制訂路線圖，推動海陸空貨運物流數據數碼化，並研究將不同地區的相關貨運物流數據源接入「商業數據通」。

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今明兩年進行概念驗證研究並構建新方案

金管局會參考專家小組的指導和建議，聯同機管局和運輸及物流局等策略夥伴及試點銀行，於20252026年進行概念驗證研究並構建新方案，利用貨運物流數據和「商業數據通」提升數碼貿易融資。

金管局總裁余偉文表示，面對當前複雜的國際貿易形勢，不少企業，尤其是中小企貿易商，需要更為數碼化和高效的貿易融資來協助營運模式和供應鏈的轉型。透過利用貨運物流數據和新世代數據基建「商業數據通」，Cargox將可幫助銀行解決長期面對的貿易融資痛點，從而提高效率並推動整個業界創新。

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港口社區系統預計今年底建成

運輸及物流局海運及港口發展專員陳婉雯表示，該局正在構建港口社區系統，預計於今年年底建成，為貨物運輸提供實時追蹤並聯通海、陸、空運輸資訊，推動海運、港口、物流及貿易業界邁向數字化的新高峰。港口社區系統利用區塊鏈技術記錄貨流，確保物流資訊的完整性和可靠性。

機管局商務執行總監陳正思指，機管局2021年推出香港國際機場貨運數據平台HKIA Cargo，一直與不同夥伴合作，提高香港國際機場資訊流與貨物流的效率。而之前與金管局「商業數據通」共同創造的成功案例，更進一步促進資金流，體現了利用貨運數據和跨行業生態圈協作所帶來的貿易融資效益。

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