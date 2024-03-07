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財經
2024-03-07 18:30:00

金管局推央行數碼貨幣項目「Ensemble」

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金管局推央行數碼貨幣項目「Ensemble」

金管局推央行數碼貨幣項目「Ensemble」

金管局宣布，展開全新的批發層面央行數碼貨幣(wCBDC)項目Ensemble，以支持香港代幣化市場發展。金管局總裁余偉文表示，Ensemble項目將為蓬勃的金融業注入新動力，並鞏固本港在代幣化貨幣及資產方面的前沿位置。當局歡迎世界各地人才及業界前來香港，共同參與這個令人期待的代幣化旅程。

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項目重點是將推出的wCBDC「沙盒」

Ensemble項目的重點是金管局今年將推出的wCBDC「沙盒」，「沙盒」將進一步研究及測試代幣化用例，包括代幣化現實世界資產的交收，例如綠色債券、自願減排量、飛機、電動汽車充電站、電子提單及財資管理，更有可能發展成新的金融市場基建，作為交易中代幣化現實世界資產與代幣化貨幣之間的橋樑。

Ensemble項目是金管局促進代幣化市場發展一系列措施(包括「數碼港元」項目，及與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心合作進行的mBridge、Dynamo及Genesis項目)的重要部分。項目亦建基於金管局於去年與滙豐、恒生銀行及螞蟻集團進行的代幣化存款用例實驗。金管局將邀請相關國際持份者，包括其他央行及組織參與日後於wCBDC「沙盒」的實驗與研究。若wCBDC「沙盒」能得到業界的正面迴響，金管局將會適時發行wCBDC。

中銀香港：歡迎金管局支持代幣化市場發展

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示：「中銀香港歡迎金管局發佈全新的wCBDC項目，推動 wCBDC 研究，為構建新的金融市場基礎設施作充足準備。本行期望利用數碼貨幣可編程等技術特徵，便利代幣化存款和資產的交易，提升貨銀兩訖（DvP）結算交易場景中的效率，於更廣泛的交易中實現同步和即時結算，降低履約成本，進而提供更為便捷的金融服務。本行一直支持數碼貨幣在不同應用場景下的研究和試驗，並將繼續配合金管局推動央行數碼貨幣發展，探討在不同層面構建數碼貨幣應用基建，助力香港金融市場的多元化發展。」

恒生銀行：很高興能與金管局合作

恒生銀行表示，很高興參與金管局新推出的 批發層面央行數碼貨幣項目（wCBDC 項目），以支持推動代幣化存款在香港的發展。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「我們很高興能與金管局合作， 參與 wCBDC 項目，為香港的數碼經濟發展奠下穩健根基。我們將憑著一直 在數碼貨幣項目中的豐富經驗，推動建立代幣化標準，以助香港發展成頂尖 的全球數碼資產中心。」

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