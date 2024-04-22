金管局推資訊平台助中小企貸款 余偉文：港銀與客共時艱富人情味

金管局總裁余偉文發表網誌，重申會繼續透過「銀行業中小企貸款協調機制」，推動銀行業繼續和中小企同舟共濟，應對未來的挑戰；同時宣布今日起推出在金管局網站推出一站式中小企資訊平台，列出主要銀行的中小企貸款資訊，包括銀行為中小企解答查詢的服務專線，以及各銀行的信貸產品，包括貿易融資、抵押貸款和無抵押透支。他指，希望平台便利中小企「貨比三家」，就不同銀行的信貸產品作出比較及選擇，提升它們面向銀行的議價能力。

9 銀行推針對中小企無抵押貸款

余偉文表示，香港銀行業過去一直陪伴各行各業發展，亦發揮「及時雨」的功能，在復活節假期前，金管局聯同「協調機制」公布了9項支援中小企措施。為求令中小企盡快受惠，銀行業在這大半個月陸續推出了這些措施的執行細節，並指11家參與「協調機制」的銀行全都落實了向合資格中小企客戶提供費用豁免或其他優惠，以減輕中小企客戶的財務負擔，9家銀行已經推出針對中小企的無抵押貸款，令客戶可以更靈活處理資金周轉。此外，所有「協調機制」銀行都已經參與金管局的「商業數據通」平台(CDI)，未來會更廣泛使用從CDI獲取的商用數據，包括電子貿易報關、電子商貿、供應鏈、支付及信貸紀錄等資料，配合數據分析技術，為中小企制定更貼身的信貸產品。