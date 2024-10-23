金管局推「戶口互聯」 銀行共享帳戶數據 28行參與先導計劃

「戶口互聯」先導計劃於今年1月展開，共有28家銀行參與。計劃建立銀行同業共享帳戶數據的守則和標準，涵蓋零售、公司和中小企客戶，方便銀行按照客戶意願，將名下存款帳戶資訊(包括帳戶是否存在、狀態、結餘和交易紀錄)分享至另一家銀行，推動業界推出更多以數據為本的創新銀行產品和服務，提升客戶體驗。

金管局今日宣布，「銀行同業帳戶數據共享」(IADS)計劃正式命名為「戶口互聯」，並聯同香港科技園公司推出「戶口互聯開發者平台」，促進銀行按照客戶意願，安全而高效地與其他銀行共享帳戶數據。

為展示先導計劃的初步成果，金管局今日舉辦「戶口互聯」用例展示日，讓銀行分享「戶口互聯」的實際應用，包括簡化信貸申請流程、整合財務分析和網上身分認證。各家銀行會逐步將相關產品推出市場。

推「戶口互聯開發者平台」研發銀行產品服務

另外，金管局聯同香港科技園公司宣布推出「戶口互聯開發者平台」，一站式提供參與銀行的帳戶測試數據和模擬應用程式介面(API)，促進銀行與科技公司合作，共同研發更多以數據為本的銀行產品和服務。