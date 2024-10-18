金管局推5招撐中小企　降逆周期緩衝資本比率至0.5%　16間銀行預留逾3700億助融資(更新)

金管局今日(18日)聯同銀行業推出多項措施，進一步支持中小企持續發展和升級轉型。當中金管局將會與銀行業推出5項措施，包括降逆周期緩衝資本比率至0.5%，以及16間活躍於中小企貸款的銀行已經在貸款組合中，預留總共超過3,700億元的中小企專項資金，便利中小企客戶獲得所需融資，以應對多變的經營環境等。

金局管表示，相關逾3,700億元的中小企專項資金，銀行亦會因應中小企的需要和發展，定期檢視和考慮增加專項資金的規模。銀行亦承諾推出更多信貸產品及服務以滿足中小企轉型，包括預先批核信貸額度、無抵押貸款、跨境貸款，和備有靈活還款期的信貸產品等。

同時，金管局亦將逆周期緩衝資本(CCyB)比率由1%下調一半至0.5%，以及容許銀行提早實施《巴塞爾協定三》下對中小企貸款較優惠的資本要求，釋放銀行的資本，讓銀行利用額外資本支持中小企的信貸需要。

增加更多「部分還本」安排選項

局方又指，銀行業「預先批核還息不還本」計劃於去年7月展開退出程序後，考慮到部分客戶的「部分還本」安排將於明年年初到期，銀行承諾會以包容態度，按照審慎風險管理原則，向相關企業客戶提供更多具彈性的還款安排，例如延長「部分還本」選項期限，並增加更多不同還款比例和時限的「部分還本」選項，甚或「還息不還本」安排，以協助它們應對經濟轉型期的挑戰。相關安排同樣適用於以個人名義敍做之的士、小巴及商用汽車貸款。